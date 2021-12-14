Євробачення-2022: стартував прийом заявок для участі у Нацвідборі

Суспільний мовник повідомив про початок Національного відбору представника України. З 14 грудня стартував прийом заявок.

Відсьогодні, 14 грудня, Суспільний мовник розпочав прийняття заявок для участі у Національному відборі. Це знаменує початок етапу обрання конкурсанта на Євробачення-2022 від України.

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Що відомо про Нацвідбір-2022

Національний відбір буде складатися зі двох етапів:

Всеукраїнський попередній відбір,

фінал.

З 14 грудня 2021 до 22 січня 2022 року триватиме перший етап відбору. До 10 січня всі охочі можуть надіслати заявку для того, щоб взяти участь. Для цього слід заповнити спеціальну анкету. Суспільне огляне всі заявки та визначить музикантів, що увійдуть до шорт-листа. Список фіналістів буде опублікований не пізніше 24 січня 2022 року.

Другий етап розпочнеться в лютому 2022 року. На телеканалі Суспільного будуть проходити традиційні прямі ефіри, де переможця визначать глядачі та члени журі. Суспільне також визначить, хто з музичних експертів стане суддями.

Це хвилююча мить для всього Суспільного, бо вперше з 2015 року ми проводимо Нацвідбір Євробачення самостійно та ексклюзивно будемо його транслювати, – поділився зазначив член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення.

Якою має бути пісня

Композиція для Нацвідбору повинна бути: "оригінальною, створеною без використання інших творів, яка не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно до 1 вересня 2021 року".

Пісня може виконуватися будь-якою мовою, але бути не довше 3 хвилин. Майнові права на трек мають належати виконавцеві, але з можливістю передання прав Суспільному мовнику та Європейській мовній спілці.

Що відомо про Євробачення-2022