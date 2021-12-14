Цьогорічне Дитяче Євробачення відбудеться у неділю, 19 грудня. Місцем проведення обрали "місто вогнів" – Париж. Маленькі учасники презентуватимуть свої композиції у концертному залі La Seine Musicale, який розташовується на острові Сегін на річці Сена.

Не пропустіть "Майбутнє будемо робити саме ми": інтерв'ю з Оленою Усенко – представницею Дитячого Євробачення

Нещодавно на офіційній сторінці Дитячого Євробачення-2021 з'явився порядок виступів країн-учасниць. Україна у цьому списку отримала 12 номер.



Порядок виступів учасників Дитячого Євробачення 2021 / Фото з інстаграму конкурсу

Окрім України, на конкурсі свої унікальні пісні виконуватимуть представники ще 18 держав: Німеччини, Грузії, Польщі, Мальти, Італії, Болгарії, Росії, Ірландії, Вірменії, Казахстану, Албанії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, Іспанії, Сербії, Північної Македонії та Португалії.



Порядок виступів на Дитячому Євробаченні 2021 / Фото з інстаграму конкурсу

Порядок проведення Дитячого Євробачення-2021: дивіться відео онлайн

Що відомо про представницю України на Дитячому Євробаченні-2021 Олену Усенко?