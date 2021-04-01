У Нідерландах дозволили проводити Євробачення-2021 з глядачами у залі

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде цьогоріч в Роттердамі. 1 квітня стало відомо, що організаторам події уряд країни дозволив приймати гостей-глядачів, але наповненість залу не повинна перевищувати 50%.

На такий експеримент зважився Кабінет Міністрів Нідерландів, втім, запровадив низку обмежень, яких повинні дотримуватись глядачі Євробачення-2021. Здебільшого, вони схожі до тих правил, які ставлять сьогодні при в'їзді до багатьох країн світу.

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Умови для дозволу на присутність публіки:

на всіх дев'яти шоу – шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі – одночасно зможуть бути присутніми не більше 3,5 тисячі глядачів (це близько 50% заповнення залу);

наявність "свіжого" негативного результату тесту на коронавірус.

Більше деталей щодо заходів безпеки на конкурсі організатори обіцяють повідомити впродовж тижня. Варто додати, що таке рішення може бути скасованим з огляду на епідеміологічну ситуацію в Нідерландах.

"Ми раді вітати рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення в травні", – повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартіна Остердала.

Що відомо про Євробачення-2021: