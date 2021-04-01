Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в этом году в Роттердаме. 1 апреля стало известно, что организаторам события правительство страны разрешило принимать гостей-зрителей, но наполненность зала не должна превышать 50%.

На такой эксперимент решился Кабинет Министров Нидерландов, впрочем, ввел ряд ограничений, которых должны придерживаться зрители Евровидения-2021. В основном, они схожи с теми правилами, которые ставят сегодня при въезде во многие страны мира.

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Условия для разрешения присутствия публики:

на всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать не более 3,5 тысячи зрителей (это около 50% заполнения зала);

наличие "свежего" отрицательного результата теста на коронавирус.

Больше деталей относительно мер безопасности на конкурсе организаторы обещают сообщить в течение недели. Стоит добавить, что такое решение может быть отмененным ввиду эпидемиологической ситуации в Нидерландах.

"Мы рады приветствовать решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае", – сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала.

Что известно о Евровидении-2021: