В Нидерландах разрешили проводить Евровидение-2021 со зрителями в зале
Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в этом году в Роттердаме. 1 апреля стало известно, что организаторам события правительство страны разрешило принимать гостей-зрителей, но наполненность зала не должна превышать 50%.
Источник:сайт Евровидения
На такой эксперимент решился Кабинет Министров Нидерландов, впрочем, ввел ряд ограничений, которых должны придерживаться зрители Евровидения-2021. В основном, они схожи с теми правилами, которые ставят сегодня при въезде во многие страны мира.
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Условия для разрешения присутствия публики:
- на всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать не более 3,5 тысячи зрителей (это около 50% заполнения зала);
- наличие "свежего" отрицательного результата теста на коронавирус.
Больше деталей относительно мер безопасности на конкурсе организаторы обещают сообщить в течение недели. Стоит добавить, что такое решение может быть отмененным ввиду эпидемиологической ситуации в Нидерландах.
"Мы рады приветствовать решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае", – сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала.
Что известно о Евровидении-2021:
- В этом году международный песенный конкурс не пройдет в традиционном формате.
- Организаторы окончательно определились со сценарием проведения конкурса: согласно версии B, зал может быть заполнен на 80% или вообще без зрителей, а команды артистов должны быть меньшими, чем обычно.
- Конкурс состоится в мае 2021 года в Роттердаме, Нидерланды: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.
- Порядок выступлений остался таким, как и в прошлом году, поэтому группа Go_A презентует песню в первом полуфинале под номером 15.
- Украинская группа выступит с композицией "Шум".
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