Організатори пісенного конкурсу Євробачення оголосили, що цього року він відбудеться у форматі "В" – учасники приїдуть в Роттердам, проте з меншою кількістю в командах. Також у залі буде присутня обмежена кількість журналістів.

Пісенний конкурс Євробачення є однією з найочікуваніших подій 2021 року. Минулого року його довелося скасувати через пандемію коронавірусу, а тепер організатори доклали усіх зусиль, щоб він все-таки відбувся.

Важливо Євробачення-2021: все, що відомо про пісенний конкурс

Проведення Євробачення-2021 заплановане на 18-22 травня. Заздалегідь підготували 4 варіанти формату конкурсу, а тепер організатори оголосили остаточний сценарій.

Як відбуватиметься Євробачення-2021

Учасники зможуть приїхати в Роттердам та виступити на головній сцені Європи. Щодо команд, які зазвичай приїжджають з конкурсантами, то кількість людей доведеться зменшити. Також значно скоротять кількість журналістів, які зможуть потрапити до павільйону проведення конкурсу.

Щодо глядачів, які прагнуть побачити Євробачення-2021 на власні очі, то кількість місць також зменшать: зал може бути заповнений лише на 80 відсотків, а може бути взагалі без глядачів. Остаточне рішення щодо цього організатори оголосять ближче до початку конкурсу. Воно залежатиме від статистики захворювань.

Представники України – гурт Go_A все-таки виступлять на омріяній сцені. Проте численна група підтримки, прихильники, напевно, будуть на зв'язку в онлайн-режимі.

Інші варіанти проведення конкурсу

У зв'язку з пандемією коронавірусу організаторам довелося пропрацювати декілька варіантів проведення Євробачення-2021, щоб воно відбулося за будь-яких умов:

традиційний пісенний конкурс з заповненим залом, за участю делегацій артистів та з багатьма заходам в Роттердамі й навколо нього;

аналогічно до традиційного формату, проте з обмеженою кількістю осіб, яка дозволить забезпечити соціальне дистанціювання на відстані півтора метра;

так само як у попередньому варіанті, проте якщо якась делегація не зможе приїхати через закриття кордонів, то організатори покажуть замість її виступу резервне відео представника;

якщо у Нідерландах оголосять локдаун, то виступи учасників відбуватимуться у їхніх країнах. На екрані арени Ahoy покажуть резервні відео виконавців, які вони мають записати напередодні конкурсу у режимі "прямого ефіру" без редагування, що допоможе забезпечити рівні для всіх умови.

Дані зібрані на основі сайту Євробачення