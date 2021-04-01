У Нідерландах дозволили проводити Євробачення-2021 з глядачами у залі
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде цьогоріч в Роттердамі. 1 квітня стало відомо, що організаторам події уряд країни дозволив приймати гостей-глядачів, але наповненість залу не повинна перевищувати 50%.
Джерело:сайт Євробачення
На такий експеримент зважився Кабінет Міністрів Нідерландів, втім, запровадив низку обмежень, яких повинні дотримуватись глядачі Євробачення-2021. Здебільшого, вони схожі до тих правил, які ставлять сьогодні при в'їзді до багатьох країн світу.
Варто прочитати Go_A летить у Нідерланди: організатори Євробачення затвердили формат проведення конкурсу
Умови для дозволу на присутність публіки:
- на всіх дев'яти шоу – шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі – одночасно зможуть бути присутніми не більше 3,5 тисячі глядачів (це близько 50% заповнення залу);
- наявність "свіжого" негативного результату тесту на коронавірус.
Більше деталей щодо заходів безпеки на конкурсі організатори обіцяють повідомити впродовж тижня. Варто додати, що таке рішення може бути скасованим з огляду на епідеміологічну ситуацію в Нідерландах.
"Ми раді вітати рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення в травні", – повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартіна Остердала.
Що відомо про Євробачення-2021:
- Цього року міжнародний пісенний конкурс не пройде в традиційному форматі.
- Організатори остаточно визначились зі сценарієм проведення конкурсу: згідно з версією B, зал може бути заповнений на 80% або взагалі без глядачів, а команди артистів повинні бути меншими, ніж зазвичай.
- Конкурс відбудеться у травні 2021 року у Роттердамі, Нідерланди: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Порядок виступів залишився таким, як і торік, тому гурт Go_A презентує пісню в першому півфіналі під номером 15.
- Український гурт виступить із композицією "Шум".
Поділитися новиною