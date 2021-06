Переможців Євробачення-2021 Måneskin звинуватили у плагіаті

13:07

Переможців пісенного конкурсу Євробачення-2021 гурт Måneskin звинувачують у плагіаті. Музиканти колективу The Vendettas заявили, що пісня Zitti E Buoni, з якою італійці перемогли на Євробаченні, ідентична їхній композиції You want it, you got it.