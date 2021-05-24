Як і український гурт Go_A, італійці вже повернулись додому в Рим після Євробачення-2021 у Нідерландах. У столиці Італії лідер гурту Даміано Давид заявив журналістам, що здасть 24 травня "драг-тест".

До слова Італія перемогла на Євробаченні-2021

"Ми хочемо розвіяти чутки", – лаконічно повідомив артист.

Чому лідер Måneskin здаватиме тест

Під час оголошення балів конкурсантів у фіналі Євробачення-2021 відеокамери "зловили" момент, коли Даміано Давид нахиляється над столом, наче вдихає у себе кокаїн. Фанати запідозрили артиста у тому, що той дозволив собі такі речі під час конкурсу.

Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків на Євробаченні: відео

На пресконференції Даміано Давид обурився запитанням журналіста про те, чи той вживав наркотики та впевнено заявив, що готовий здати тест на вживання наркотичних речовин. Він пояснив, що його колега Томас розбив келих і тому він нахилився, щоб роздивитись, де він впав.

Згодом Måneskin опублікували у своєму інстаграмі заяву, де ще раз підтвердили, що не вживали наркотиків на заході, оскільки виступають категорично проти цього.

"Ми справді вражені тим, що деякі люди говорять про те, що Даміано вживає наркотики. Måneskin справді проти наркотиків і ніколи не вживали кокаїн. Ми готові пройти тестування, бо нам нема чого приховувати. Måneskin тут, щоб грати свою музику. Ми дуже раді нашій перемозі на Євробаченні. Дякуємо усім за підтримку. Рон-н-рол ніколи не помре. Любимо вас!", – писали переможці.

Реакція Європейської мовної спілки

Представники Євробачення у Нідерландах вже прокоментували ситуацію та зазначили, що слова італійського гурту про розбите скло мають місце. Але вони все ще досліджують ситуацію.

"Гурт, їхнє керівництво і глава делегації повідомили нам, що у грін-румі не було наркотиків, і пояснили, що на їхньому столі було розбите скло. EBU може підтвердити, що розбите скло було знайдено після перевірки на місці. Ми все ще уважно вивчаємо відзнятий матеріал і своєчасно надамо додаткову інформацію", – йшлося в заяві напередодні.