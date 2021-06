Победителей Евровидения-2021 Måneskin обвинили в плагиате

13:07

Победителей песенного конкурса Евровидение-2021 группу Måneskin обвиняют в плагиате. Музыканты коллектива The Vendettas заявили, что песня Zitti E Buoni, с которой итальянцы победили на Евровидении, идентична их композиции You want it, you got it.