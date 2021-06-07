Победителей Евровидения-2021 Måneskin обвинили в плагиате

Победителей песенного конкурса Евровидение-2021 группу Måneskin обвиняют в плагиате. Музыканты коллектива The Vendettas заявили, что песня Zitti E Buoni, с которой итальянцы победили на Евровидении, идентична их композиции You want it, you got it.

Нидерландская группа The Vendettas заявила о плагиате в эфире одного из немецких телеканалов. Однако, действительно ли Zitti E Buoni можно считать плагиатом – неизвестно.

Читайте также В Суспільном ответили на обвинения сценаристки о плагиате постановки для Go_A

Песня You want it, you got it ("Ты хочешь это, ты получаешь это"), которую якобы скопировали Måneskin, была написана в 1992 году. Тогда ни один из участников группы еще даже не родился. Итальянцам, которые входят в состав Måneskin, от 20 до 22 лет.

Победителей Евровидения-2021 обвиняют в плагиате: смотрите видео онлайн

Теперь нужно понять, это плагиат. Молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но участники Måneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает,

– заявил участник группы The Vendettas Йорис Лиссенс.

Рокер подчеркнул, что музыкальным экспертам, которые отбирают песни для конкурса, нужно быть внимательнее и тщательнее проверять их, чтобы избежать подобных скандалов.

Сейчас победители Евровидения-2021 никак не отреагировали на обвинения в плагиате.

Måneskin на Евровидении-2021