Победителей Евровидения-2021 Måneskin обвинили в плагиате

Победителей песенного конкурса Евровидение-2021 группу Måneskin обвиняют в плагиате. Музыканты коллектива The Vendettas заявили, что песня Zitti E Buoni, с которой итальянцы победили на Евровидении, идентична их композиции You want it, you got it.
Нидерландская группа The Vendettas заявила о плагиате в эфире одного из немецких телеканалов. Однако, действительно ли Zitti E Buoni можно считать плагиатом – неизвестно.
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Песня You want it, you got it ("Ты хочешь это, ты получаешь это"), которую якобы скопировали Måneskin, была написана в 1992 году. Тогда ни один из участников группы еще даже не родился. Итальянцам, которые входят в состав Måneskin, от 20 до 22 лет.
Победителей Евровидения-2021 обвиняют в плагиате: смотрите видео онлайн
Теперь нужно понять, это плагиат. Молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но участники Måneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает,
– заявил участник группы The Vendettas Йорис Лиссенс.
Рокер подчеркнул, что музыкальным экспертам, которые отбирают песни для конкурса, нужно быть внимательнее и тщательнее проверять их, чтобы избежать подобных скандалов.
Сейчас победители Евровидения-2021 никак не отреагировали на обвинения в плагиате.
Måneskin на Евровидении-2021
- Группа Måneskin представляла Италию на конкурсе с песней Zitti E Buoni.
- Рокеры зажгли сцену Евровидения и покорили сердца миллионов слушателей в разных странах Европы и мира.
- Коллектив в финале получил наибольшее количество баллов от зрителей, что и помогло ему занять первую строчку рейтинговой таблицы.
- После триумфа на главной сцене Европы видео финального выступления за сутки просмотрели почти 11 миллионов раз.
- Однако, не обошлось без неприятностей. Солиста коллектива Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков во время финала. Музыкант сразу опроверг такие обвинения и согласился пройти тест на наркотики.
- Он показал отрицательный результат и доказал, что Дамиано не употреблял кокаин.