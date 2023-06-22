Євгенія Емеральд вперше показала обличчя своєї донечки: захоплююче відео з пологів

Українська снайперка Євгенія Емеральд вперше показала обличчя новонародженої донечки. Молода мама розповіла, як минули її партнерські пологи з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком, а також поділилася захоплюючим відео.

Дівчинці вже два місяці, але Емеральд досі не розповіла шанувальникам, як назвала доньку. Раніше Євгенія розчулила кадрами, як проводжає чоловіка на фронт.

До теми Іраклі Макацарія вперше став татом: хто в нього народився та як назвали дитину

Військова тривалий час приховувала свою дівчинку від публіки та не поспішала показувати її обличчя. Однак через два місяці після пологів захисниця нарешті познайомила дівчинку з підписниками. Євгенія вперше показала обличчя донечки.



Євгенія Емеральд показала доньку / Фото з її інстаграму

Емеральд розповіла, що її пологи були партнерськими. Чоловік-військовий приїхав з фронту лише на 12 днів і сильно підтримував Євгенію. Як поділилася захисниця, вони довго налаштовувалися на партнерські пологи та не пошкодували про своє рішення.

Цікаво, що подружжям сподобалися партнерські пологи і тепер вони мріють ще про сина.

Женя довго налаштовувався на партнерські пологи, рішення народжувати разом ухвалили лише на останньому триместрі… Коли все відбулось, чоловік був шокований, спочатку запитав: "А що, так можна було? Чого я боявся?". Потім твердо заявив: "Ми ще повернемося за хлопчиком!",

– поділилася мама.

Емеральд також опублікувала зворушливе відео, яке було зроблене у пологовому.

Додамо, що ім'я дівчинки пара поки не поспішає розсекречувати, лише натякає, що воно дуже символічне.

Нагадаємо, що народжувала Євгенія Емеральд у приватній клініці в присутності чоловіка-військового Жені Стипанюка. А на виписку з пологового приїхала старша донька снайперки Жасмін.