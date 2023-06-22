Дівчинці вже два місяці, але Емеральд досі не розповіла шанувальникам, як назвала доньку. Раніше Євгенія розчулила кадрами, як проводжає чоловіка на фронт.

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Військова тривалий час приховувала свою дівчинку від публіки та не поспішала показувати її обличчя. Однак через два місяці після пологів захисниця нарешті познайомила дівчинку з підписниками. Євгенія вперше показала обличчя донечки.



Євгенія Емеральд показала доньку / Фото з її інстаграму

Емеральд розповіла, що її пологи були партнерськими. Чоловік-військовий приїхав з фронту лише на 12 днів і сильно підтримував Євгенію. Як поділилася захисниця, вони довго налаштовувалися на партнерські пологи та не пошкодували про своє рішення.

Цікаво, що подружжям сподобалися партнерські пологи і тепер вони мріють ще про сина.

Женя довго налаштовувався на партнерські пологи, рішення народжувати разом ухвалили лише на останньому триместрі… Коли все відбулось, чоловік був шокований, спочатку запитав: "А що, так можна було? Чого я боявся?". Потім твердо заявив: "Ми ще повернемося за хлопчиком!",

– поділилася мама.

Емеральд також опублікувала зворушливе відео, яке було зроблене у пологовому.

Додамо, що ім'я дівчинки пара поки не поспішає розсекречувати, лише натякає, що воно дуже символічне.

Нагадаємо, що народжувала Євгенія Емеральд у приватній клініці в присутності чоловіка-військового Жені Стипанюка. А на виписку з пологового приїхала старша донька снайперки Жасмін.