Девочке уже два месяца, но Эмеральд еще не рассказала поклонникам, как назвала дочь. Ранее Евгения умилила кадрами, как провожает мужа на фронт.

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Военная долго скрывала свою девочку от публики и не спешила показывать ее лицо. Однако через два месяца после родов защитница познакомила девочку с подписчиками. Евгения впервые показала лицо дочери.



Евгения Эмеральд показала дочь / Фото с ее инстаграммы

Эмеральд рассказала, что ее роды были партнерскими. Мужчина-военный приехал с фронта всего на 12 дней и сильно поддерживал Евгению. Как поделилась защитница, они долго настраивались на партнерские роды и не пожалели о своем решении.

Интересно, что супругам понравились партнерские роды и теперь они мечтают еще о сыне.

Женя долго настраивался на партнерские роды, решение рожать вместе приняли только на последнем триместре… Когда все произошло, мужчина был в шоке, сначала спросил: "А что, так можно было? Чего я боялся?" Затем твердо заявил: "Мы еще вернемся за мальчиком!",

– поделилась мама.

Эмеральд также опубликовала трогательное видео, сделанное в роддоме.

Добавим, что имя девочки пара пока не спешит рассекречивать, лишь намекает, что очень символично.

Напомним, что рожала Евгения Эмеральд в частной клинике в присутствии мужа-военного Жени Стипанюка. А на выписку из родильного приехала старшая дочь снайперши Жасмин.