Снайперка Євгенія Емеральд показала свого чоловіка-військового, який приїхав на її пологи
Джерело:Євгенія Емеральд
Захисниця та снайперка з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд незабаром народить дівчинку. Жінка нарешті дочекалася у відпустку свого чоловіка-військового Євгена Стипанюком. Він буде поруч з Емеральд під час пологів.
Коханий Євгенії приїхав на кілька днів з передової для важливого моменту – пологів. У соцмережі захисниця поділилася кадрами зустрічі. Днями вона розсекретила свою вагу.
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Шанувальники Емеральд подумали, що вона зникла з соцмереж, бо народила. Однак цього ще не сталося, сім’я готується та має декілька важливих справ перед пологами.
Всі думали, що я народила, але ні. Справжня причина, чому мене не було в Instagram – бо це чудо приїхало. Треба було йому часу присвятити трохи, напрягти роботою трохи,
– пожартувала Євгенія.
Євгенія Емеральд показала свого чоловіка / Фото з її інстаграм-сторіс
За словами Емеральд, її чоловіка відпустили з передової лише на 12 днів.
"У мене чоловік офіційно у сімейній відпустці. Приїхав, щоб сміття винести, допомогти у домашніх справах. Нехай не розслабляється", – жартома розповіла снайперка.
Емеральд дочекалася чоловіка на пологи / Фото з її інстаграм-сторіс
Що відомо про вагітність Євгенії Емеральд: головне
- Євгенія зараз перебуває вже на 41 тижні вагітності. Зовсім скоро в пари народиться перша спільна дитини. Чоловік захисниці також буде поруч із нею під час пологів. Снайперка очікує, що пологи настануть протягом цього тижня.
- Євгенія також виховує 10-річну доньку Жасмін, у якої скоро буде сестра. Раніше Емеральд згадувала, що боялась розповісти коханому про вагітність, бо не хотіла покидати фронт і хвилювалась за здоров'я. Тому приховувала новину до вересня.
- Додамо, що 14 жовтня снайперка вийшла заміж на фронті, а наприкінці місяця оголосила про вагітність. Вона пішла в декрет лише взимку, а до того перебувала на службі, хоч і не в бойових діях.
- Снайперка також розповіла, що змогла схуднути під час вагітності на кілька кілограмів. Євгенія підтримує правильне харчування. "Навіть на фронті, коли вдавалося, їла корисну їжу", – сказала вона.
- Вона також розсекретила свою зарплату. У декреті Емеральд отримує на 25 тисяч меншу зарплатню, ніж яку мала в тилу. Євгенія розсекретила, що без надбавок її зарплата – 15 тисяч.