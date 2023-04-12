Снайперка Євгенія Емеральд показала свого чоловіка-військового, який приїхав на її пологи

Захисниця та снайперка з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд незабаром народить дівчинку. Жінка нарешті дочекалася у відпустку свого чоловіка-військового Євгена Стипанюком. Він буде поруч з Емеральд під час пологів.

Коханий Євгенії приїхав на кілька днів з передової для важливого моменту – пологів. У соцмережі захисниця поділилася кадрами зустрічі. Днями вона розсекретила свою вагу.

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Шанувальники Емеральд подумали, що вона зникла з соцмереж, бо народила. Однак цього ще не сталося, сім’я готується та має декілька важливих справ перед пологами.

Всі думали, що я народила, але ні. Справжня причина, чому мене не було в Instagram – бо це чудо приїхало. Треба було йому часу присвятити трохи, напрягти роботою трохи,

– пожартувала Євгенія.



Євгенія Емеральд показала свого чоловіка / Фото з її інстаграм-сторіс

За словами Емеральд, її чоловіка відпустили з передової лише на 12 днів.

"У мене чоловік офіційно у сімейній відпустці. Приїхав, щоб сміття винести, допомогти у домашніх справах. Нехай не розслабляється", – жартома розповіла снайперка.



Емеральд дочекалася чоловіка на пологи / Фото з її інстаграм-сторіс

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