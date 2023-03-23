Про страх зізнатися чоловікові та командирові в тому, що вагітна, захисниця та майбутня матуся розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чому Емеральд боялася зізнатися у вагітності

5 днів Євгенія та її побратими перебували на завданні. Тоді всі ледь не загинули. В п'ятий день не розуміли, чи виживуть до ранку: "Коли повернулися, я відчула щось дивне. Перед тим, як їхати на базу, купила тест на вагітність. Зробивши його, зрозуміла, що вагітна.

Я була шокована, бо в той момент розуміла, що рано чи пізно мені доведеться покинути фронт. Дуже сильно злякалася цього".

Я вже не бачила себе в цивільному житті. Я закрила своє підприємство, закрила всю діяльність. Боялася, що мені буде нічим займатися і буду не корисною. Ну і здоров'я. Останні три місяці я жила в підвалі, з грибком, невідомо чим надихалась, за пів року війни здоров'я трохи похитнулося,

– поділилася майбутня матуся.

Євгенія одразу зателефонувала своєму лікарю, той заспокоїв її, дозволив ще місяць одягати бронежилет, підіймати зброю, казав, що це ніяк не нашкодить дитині. Тоді захисниця вирішила, що до середини вересня залишиться на фронті.

Коли підійшов цей термін, тільки тоді сказала чоловіку і того ж дня сказала командиру. Раніше від всіх приховувала, бо знала – як тільки скажу, що вагітна, то мене одразу відкомандирують в Київ, а я ще хотіла завершити свої справи на фронті (сміється – 24 Канал),

– зізналася Емеральд.

А побратими снайперки дізналися про її вагітність, коли вона розповіла в соцмережах. До того моменту знав лише командир.



Євгенія Емеральд вагітна / Фото з інстаграму снайперки

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