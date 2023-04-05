Снайперка Євгенія Емеральд готується до пологів, які настануть через тиждень-два. Вона повернулась у соцмережі й показала нове фото з округлим животом в інстаграм-сторіз.
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Євгенія Емеральд розсекретила вагу
Снайперка розсекретила вагу на 40 тижні вагітності. Євгенія зізналась, що важить 69 кілограмів.
Євгенія Емеральд / Фото з інстаграм-сторіз
Євгенія Емеральд також поділилась, що вперше за час повномасштабної війни вирішила вийти у світ з червоними губами.
"Вагітна жінка перед пологами з червоними вустами. Відверто, я не фарбувала червоною помадою вуста вже понад рік. Вперше за період повномасштабного вторгнення. А сьогодні собі вирішила підняти настрій".
Вагітність Євгенії Емеральд
- 14 жовтня снайперка вийшла заміж на фронті, а наприкінці місяця оголосила про вагітність. Вона пішла в декрет лише взимку, а до того перебувала на службі, хоч і не в бойових діях.
- Відомо, що Євгенія очікує на донечку. Вона також виховує 10-річну доньку Жасмін, у якої скоро буде сестра.
- Євгенія згадувала, що боялась розповісти коханому про вагітність, бо не хотіла покидати фронт і хвилювалась за здоров'я. Тому приховувала новину до вересня.
- У декреті Емеральд отримує на 25 тисяч меншу зарплатню, ніж яку мала в тилу. Євгенія розсекретила, що без надбавок її зарплата – 15 тисяч.