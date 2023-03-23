В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Євгенія зізналася, яким було її знайомство з чоловіком і чому весілля було на передовій. Жінка запевняє, що їй пощастило зустріти своє кохання під час війни.
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Військова вважає, що війна – це не тільки про смерть, а й про життя. "Попри те, що в нашій країні йде війна, ми маємо продовжувати жити життя, не боятися вагітніти, народжувати, мріяти, будувати плани на майбутнє", – пояснює вона.
Як Євгенія познайомилася з чоловіком
Жінка розповідає, що з чоловіком Євгеном вони познайомилися дистанційно, адже служили в різних підрозділах та різних містах, але їх звела доля.
Десь в травні я на 2 дні поїхала в Івано-Франківськ, бо там був похорон побратима. Після похорону у нас був вихідний, я вирішила трішки привести себе в порядок, знайшла там салон краси. Неподалік зустріла знайому з Києва. Вона до мене підійшла, каже: "Женічко, що ти тепер робитимеш? Тобі до війни було важко вийти заміж, а тепер ти взагалі не вийдеш і самотньою до кінця життя залишишся",
– розповідає Емеральд.
Жінці від цих слів лише смішно стало. Сусідка сказала це до того, що Євгенія була дуже сильна, ще й снайперка, військова, і багато чоловіків цього боялися.
"Зазвичай чоловіки бояться сильних жінок. Я знала, що мій чоловік побачить, зрозуміє, що треба брати, і нічого не побоїться. Ось саме цим підкорив мене мій майбутній чоловік. Він був дуже впевнений, одразу зрозумів: "Все, треба забирати", – пригадала військова.
Чому одружилися на передовій
Одружилася пара у прифронтовій зоні.
Для мене було важливо, щоб моє весілля було якимось незвичним, щоб запам'яталося на все життя. Скажу, що в мене було максимально незвичне весілля, таки запам'ятається не лише мені, але й багатьом поколінням,
– каже Емеральд.
Додамо, що чоловік Євгенії зараз продовжує службу, хоч і не все розказує дружині. Зараз він або в Бахмуті, або в Харківській області, їздить по різних міста, бо він – стрілець-кулеметник, а ще займається розвідкою.
"Так, як було у нас у підрозділі. Я була снайпером, але мала виїзди з автоматом, і розвідку, і охорону якихось об'єктів. У нас універсальні солдати", – додала вона.
Одруження та вагітність Євгенії Емеральд: основне
- 14 жовтня вона вийшла заміж за коханого, з яким познайомилася на війні. Наприкінці того ж місяця захисниця повідомила про вагітність.
- Близько 2 місяців вона була на фронті при надії, продовжувала служити, однак перестала брати участь у бойових діях. Лише взимку офіційно пішла в декрет і почала готуватися до пологів.
- Перші триместри вагітності були дуже важкі для снайперки. Вона хворіла, потрапляла в лікарню. Однак зараз все чудово і Емеральд готується вже зовсім скоро вдруге стати мамою.