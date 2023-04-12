Возлюбленный Евгении приехал на несколько дней с передовой для важного момента – родов. В соцсети защитница поделилась кадрами встречи. На днях она рассекретила свой вес.

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Поклонники Эмеральд подумали, что она исчезла из соцсетей, потому что родила. Однако этого еще не произошло, семья готовится и имеет несколько важных дел перед родами.

Все думали, что я родила, но нет. Настоящая причина, почему меня не было в Instagram – это чудо приехало. Надо было ему времени посвятить чуть-чуть, напрячь работой немного,

– пошутила Евгения.



Евгения Эмеральд показала своего мужа / Фото с ее инстаграмм-сторис

По словам Эмеральд, ее мужа отпустили с передовой всего на 12 дней.

"У меня муж официально в семейном отпуске. Приехал, чтобы мусор вынести, помочь в домашних делах. Пусть не расслабляется", – в шутку рассказала снайперша.



Эмеральд дождалась мужа на роды / Фото с ее инстаграмм-сторис

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