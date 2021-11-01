Єлизавету II побачили за кермом після тривожних новин щодо її здоров'я: фото

1 листопада 2021 , 15:08
Читать новость на русском

Джерело:

Metro

Британська королева втішила папараці та прихильників своєю першою появою на публіці після госпіталізації минулого тижня. Вона їхала за кермом автомобіля через свій маєток у Віндзорі у понеділок, 1 листопада.

Її Величність вперше зняли за кермом на самоті з того часу, як у ЗМІ та соціальних мережах люди висловлювали побоювання за її здоров'я. На новому фото 95-річна королева виглядає здорово та зосереджено, одягнувши пальто з хусткою та окулярами. 

До слова Прем'єр Великої Британії розповів про стан здоров'я Єлизавети II


Єлизавету II побачили за кермом автомобіля 1 листопада / Фото Ben Cawthra / LNP

Відомо, що у понеділок, 1 листопада, Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів у Глазго, але лікарі рекомендували їй залишитись вдома та відпочивати близько двох тижнів. Наразі королева не виходить у світ, а проводить зустрічі лише дистанційно через відеозв'язок.

Остання з таких відбулась 28 жовтня, коли вона "вручала" Золоту медаль королеви за поезію британському автору Девіду Костянтину. Її Величність перебувала у Віндзорському замку, а гість – у Букінгемі. Королева багато жартувала та мала чудовий настрій на зустрічі.

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II

  • Вперше про проблеми зі здоров'ям у ЗМІ заговорили, коли королева кілька тижнів тому вперше за довгий час вийшла з тростиною на публіку. Тоді палац не коментував причини такої необхідності.
  • Згодом стало відомо, що вона провела ніч у лікарні Лондона, але після цього одразу повернулась у Віндзорський замок. Представники Букінгему зазначали, що це були просто планові обстеження.
  • Через поради лікарів більше відпочивати їй довелось скасувати візит у Північну Ірландію та у Глазго.
  • Помічники королеви якнайбільше стараються скоротити графік Її Величності, аби не допустити її перевтоми та виснаження.
Автор: Уляна Журба