Єлизавету II побачили за кермом після тривожних новин щодо її здоров'я: фото
Джерело:Metro
Британська королева втішила папараці та прихильників своєю першою появою на публіці після госпіталізації минулого тижня. Вона їхала за кермом автомобіля через свій маєток у Віндзорі у понеділок, 1 листопада.
Її Величність вперше зняли за кермом на самоті з того часу, як у ЗМІ та соціальних мережах люди висловлювали побоювання за її здоров'я. На новому фото 95-річна королева виглядає здорово та зосереджено, одягнувши пальто з хусткою та окулярами.
До слова Прем'єр Великої Британії розповів про стан здоров'я Єлизавети II
Єлизавету II побачили за кермом автомобіля 1 листопада / Фото Ben Cawthra / LNP
Відомо, що у понеділок, 1 листопада, Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів у Глазго, але лікарі рекомендували їй залишитись вдома та відпочивати близько двох тижнів. Наразі королева не виходить у світ, а проводить зустрічі лише дистанційно через відеозв'язок.
Остання з таких відбулась 28 жовтня, коли вона "вручала" Золоту медаль королеви за поезію британському автору Девіду Костянтину. Її Величність перебувала у Віндзорському замку, а гість – у Букінгемі. Королева багато жартувала та мала чудовий настрій на зустрічі.
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II
- Вперше про проблеми зі здоров'ям у ЗМІ заговорили, коли королева кілька тижнів тому вперше за довгий час вийшла з тростиною на публіку. Тоді палац не коментував причини такої необхідності.
- Згодом стало відомо, що вона провела ніч у лікарні Лондона, але після цього одразу повернулась у Віндзорський замок. Представники Букінгему зазначали, що це були просто планові обстеження.
- Через поради лікарів більше відпочивати їй довелось скасувати візит у Північну Ірландію та у Глазго.
- Помічники королеви якнайбільше стараються скоротити графік Її Величності, аби не допустити її перевтоми та виснаження.