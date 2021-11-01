Ее Величество впервые сняли за рулем в одиночестве с того времени, как в СМИ и социальных сетях люди высказывали опасения за ее здоровье. На новом фото 95-летняя королева выглядит здорово и сосредоточенно, надев пальто с платком и очками.

К слову Премьер Великобритании рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II

Елизавету II увидели за рулем автомобиля 1 ноября / Фото Ben Cawthra / LNP

Известно, что в понедельник, 1 ноября, Елизавета II должна была присутствовать на съезде мировых лидеров в Глазго, но врачи рекомендовали ей остаться дома и отдыхать около двух недель. Сейчас королева не выходит в свет, а проводит встречи только дистанционно через видеосвязь.

Последняя из таких состоялась 28 октября, когда она вручала Золотую медаль королевы за поэзию британскому автору Дэвиду Константину. Ее Величество находилась в Виндзорском замке, а гость – в Букингеме. Королева много шутила и имела отличное настроение на встрече.

Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II