Ее Величество впервые сняли за рулем в одиночестве с того времени, как в СМИ и социальных сетях люди высказывали опасения за ее здоровье. На новом фото 95-летняя королева выглядит здорово и сосредоточенно, надев пальто с платком и очками.
К слову Премьер Великобритании рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II
Елизавету II увидели за рулем автомобиля 1 ноября / Фото Ben Cawthra / LNP
Известно, что в понедельник, 1 ноября, Елизавета II должна была присутствовать на съезде мировых лидеров в Глазго, но врачи рекомендовали ей остаться дома и отдыхать около двух недель. Сейчас королева не выходит в свет, а проводит встречи только дистанционно через видеосвязь.
Последняя из таких состоялась 28 октября, когда она вручала Золотую медаль королевы за поэзию британскому автору Дэвиду Константину. Ее Величество находилась в Виндзорском замке, а гость – в Букингеме. Королева много шутила и имела отличное настроение на встрече.
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
- Впервые о проблемах со здоровьем в СМИ заговорили, когда королева несколько недель назад впервые за долгое время вышла с тростью на публику. Тогда дворец не комментировал причины такой необходимости.
- Впоследствии стало известно, что она провела ночь в больнице Лондона, но после этого сразу вернулась в Виндзорский замок. Представители Букингема отмечали, что это были просто плановые обследования.
- Из-за советов врачей больше отдыхать ей пришлось отменить визит в Северную Ирландию и в Глазго.
- Помощники королевы как можно больше стараются сократить график Ее Величества, чтобы не допустить ее переутомления и истощения.