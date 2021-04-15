Єлизавета II заборонила одягати військову форму на похорон принца Філіпа

Королева Єлизавета II прийняла рішення, аби всі члени королівської родини, які відвідають похорон принца Філіпа 17 квітня, одягнули цивільний траурний одяг. Незважаючи на те, що похорон її чоловіка є не державним, а церемоніальним королівським, тобто таким, на якому варто одягати військові форми, Єлизавета II припинила усі суперечки.

Чому Єлизавета II заборонила військову форму на похороні?

Останній тиждень у ЗМІ точилось чимало розмов навколо того, що принц Гаррі після відходу від королівської сім'ї та втрати усіх королівських військових звань не повинен одягати форму на похорон свого дідуся Філіпа. Чоловік максимум, що планував, це одягнути чорну парадну форму Blues and Royals, яку він носив у день свого весілля з Меган Маркл у травні 2018 року.

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Принц Гаррі у парадній формі на весіллі з Меган Маркл, 2018 рік / Фото Getty Images

Так само ЗМІ роздумували над тим, чи принц Ендрю, другий син Єлизавети II і принца Філіпа, одягне військову форму після складання королівських обов'язків через секс-скандал у листопаді 2019 року. Якщо королева пішла б назустріч своєму сину на один день, то єдиним з королівської сім'ї, хто був би лише в цивільному одязі, залишився б принц Гаррі.

Своїм рішенням Єлизавета II припинила усі суперечки та незручні моменти. І попри традиції на королівських церемоніальних похоронах, вона попросила всіх одягнути 17 квітня лише траурний чорний одяг. Відтак, усі матимуть однаковий вигляд і не привертатимуть увагу ЗМІ різними спекулятивними моментами.

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Що відомо про похорон принца Філіпа?