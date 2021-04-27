Усміхнена й у квітковій сукні: Єлизавета II вперше з'явилась на публіці після втрати чоловіка

Королева Єлизавета II повернулась до виконання королівських обов'язків після смерті принца Філіпа. Вона провела відеозустріч з послами. Королева більше не дотримується жалоби, адже постала у блакитній сукні.
Через 10 днів після похорону принца Філіпа королева Єлизавета II провела перші дві аудієнції. Зустріч проводилась із Віндзорського замку із послом Латвійської Республіки та послом Республіки Кот-д'Івуар.
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Перша публічна зустріч Єлизавети II
Для віртуальної зустрічі британська королева обрала ніжну блакитну сукню з квітковим принтом, що свідчить про те, що вона зняла траур. Єлизавета II доповнила образ улюбленим перлинним намистом та такими самими сережками, а також брошкою з діамантами.
На обличчі королеви помітний легкий макіяж – вона підкреслила губи червоною помадою. На цій зустрічі можна було фотографувати Її Величність. Зі світлин помітно, що вона усміхається і перебуває в доброму гуморі.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Як почувається Єлизавета II після похорону принца Філіпа
- Пройшло 10 днів, як поховали чоловіка британської королеви, герцога Единбурзького. Єлизавета ІІ важко переживала смерть коханого.
- У свій 95 день народження Її Величність порушила святкову традицію через втрату чоловіка. Вона не ділилась сімейним портретом з нагоди свята.
- Єлизавета ІІ самотньо проводила ювілей, бо вперше без чоловіка святкувала день народження. Однак, ймовірно, що її підтримували близькі, які прибули до королеви.
- Також у день 95-річчя Її Величність оприлюднила звернення до громадськості, де подякувала всім за підтримку. Згодом у мережі з'явилося її миловидне фото, де вона позує щасливою біля коней.