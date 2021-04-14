Королева Єлизавета II повернулась до виконання своїх обов'язків після втрати чоловіка

Через 4 дні після смерті чоловіка принца Філіпа королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Вона провела першу церемонію.

Відомо, що королева вже брала участь в одному з офіційних заходів. Він був пов'язаний із відставкою Вільяма Піла, який був на посаді лорда Чемберлена при королівському дворі.

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Королева 13 квітня зустрілася з Пілом і влаштувала церемонію.

Людина на посаді лорда Чемберлена контролює всі публічні королівські церемонії. Зокрема,, королівські, державніта знаменитікоролеви.

Під час церемонії Піл повернув королеві церемоніальну паличку та офісні знаки. Він працював лордом Чемберленом 14 років.

Відомо, що на його місце призначили ексглаву служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркера.

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