96 пострілів за кожен рік життя: яким був салют на честь королеви Єлизавети II
Джерело:твітер The Tower Of London
9 вересня в Лондоні прозвучав салют на честь життя королеви Єлизавети II. Її Величність відійшла у вічність у віці 96 років – саме таку кількість пострілів випустили з лондонського Тауера.
Велика Британія в жалобі за королевою Єлизаветою II. В країні розпочалися процесії з вшанування пам'яті Її Величності.
Важливо Єлизавета II померла: все, що відомо зараз
Однією з них став салют на честь життя королеви Єлизавети II, який складався з 96 пострілів. Вони пролунали о 13:00 за лондонським часом у Гайд-парку та лондонському Тауері. Кожен постріл символізував рік життя монарха.
Перед збройним салютом для Її Величності у лондонському Тауері пролунав дзвін Королівської каплиці Святого Петра.
Також збройні салюти відбулися по всій Великій Британії та на морі. Таким чином віддали шану королеві, яка правила країною 70 років.
Ввечері 9 вересня в соборі Святого Павла відбудеться служба пам'яті за королевою. Люди вишикувалися в чергу, щоб потрапити на неї.
Померла королева Єлизавета II: головне
- Новина про смерть Її Величності сколихнула світ 8 вересня. Єлизавета II відійшла у вічність у замку Балморал, що в Шотландії. В останні хвилини житт поруч з нею був син – принц Чарльз, який став новим королем Великої Британії.
- Спочатку тіло королеви доставлять у Единбург, де вона 3 дні лежатиме у головному соборі.
- Після цього королівсьм потягом королеву повезуть у Лондон, де й відбуватимуться наступні етапи похоронної процесії.
- Дату похорону повідомлять згодом.
- 10 вересня о 10:00 Чарльза офіційно проголосять новим королем Великої Британії. Це станеться в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду.