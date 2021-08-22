Після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до США стосунки між ними та монаршою родиною дуже змінилися. Ситуацію погіршують постійні інтерв'ю подружжя, які завдають удару по репутації королівської сім'ї Великої Британії.

До слова Принц Гаррі й Меган вважають, що Єлизавета II бездушно відреагувала на скандальне інтерв'ю

Єлизавета II може співпрацювати з адвокатами

Королева більше не хоче мовчазно терпіти у відповідь на скандальні заяви свого онука та його дружини, за словами джерел. Тому вона вже наказала старшим помічникам Букінгемського палацу шукати адвокатів.

Команда юристів Єлизавети II радиться з експертами щодо того, як краще завдати юридичну відсіч подружжю.

Усьому є межа. Королеві та її родині вже досить атак, тому вони найняли адвокатів. Гаррі та Меган дізнаються і зрозуміють, що повторні атаки неприпустимі,

– поділився королівський інсайдер.

Експерти вважають, що повинні розпочати боротьбу проти інтимних мемуарів принца Гаррі, які мають вийти у 2022 році. Команда Її Величності може відправити попередження видавництву Penguin Random House, з яким співпрацює подружжя.

"Якщо хтось був згаданий в книзі й звинувачений в чому-небудь безпосередньо, це може бути наклепом, а також порушенням прав на приватне сімейне життя. Є побоювання, що американська громадськість потрапить в пастку того, що говорять Гаррі та Меган", – наголосило джерело.

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