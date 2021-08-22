После переезда принца Гарри и Меган Маркл в США отношения между ними и монаршей семьей очень изменились. Ситуацию усугубляют постоянные интервью супругов, что наносят удар по репутации королевской семьи Великобритании.

К слову Принц Гарри и Меган считают, что Елизавета II бездушно отреагировала на скандальное интервью

Елизавета II может сотрудничать с адвокатами

Королева больше не хочет молчаливо терпеть в ответ на скандальные заявления своего внука и его жены, по словам источников. Поэтому она уже приказала старшим помощникам Букингемского дворца искать адвокатов.

Команда юристов Елизаветы II советуется с экспертами о том, как лучше нанести юридический отпор супругам.

Всему есть предел. Королеве и ее семье уже достаточно атак, поэтому они наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные атаки недопустимы,

– поделился королевский инсайдер.

Эксперты считают, что должны начать борьбу против интимных мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. Команда Ее Величества может отправить предупреждение издательству Penguin Random House, с которым сотрудничают супруги.

"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо непосредственно, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", – подчеркнул источник.

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