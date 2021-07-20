Нещодавно Меган Маркл презентувала дитячу книжку, на яку її надихнув син Арчі та принц Гаррі. Тепер сам герцог Сассекський планує видати власні мемуари. Книга вийде приблизно у 2022 році.
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Принц Гаррі видасть книжку
Видавництво Penguin Random House допоможе принцові Гаррі презентувати мемуари. Там повідомили, що книжка буде "проникливою та інтимною". У ній йтиметься про "досвід, пригоди, втрати та життєві уроки".
Ймовірно, принц Гаррі хотів розповісти власну версію усіх подій з його життя. Адже журналісти досі снують здогадки стосовно його життя в палаці та причини переїзду до США.
Дуже радий, що люди прочитають точну та повністю правдиву оповідь про моє життя з перших рук,
– заявив герцог.
Гаррі присвятив написанню мемуарів майже рік. Над ними він працював спільно з американським письменником та журналістом Джозефом Мерінгемом. Виручені гроші з продажу книжки підуть на благодійність.
Книжка Меган Маркл: про що вона
- Книжка герцогині "Лавка" вийшла 8 червня від видавництва, з яким тепер співпрацює принц Гаррі, Penguin Random House. Вона призначена для дітей 3-7 років.
- У пресрелізі дитячу книжку описали як таку, що "зворушливо відображає стосунки між батьками й синами, що розвиваються та розширюються". Натомість її авторка – "мати, дружина, феміністка та активістка".
- Твір Меган Маркл також наповнений яскравими ілюстраціями, створеними художником Крістіаном Робінсоном. Акторка тісно співпрацювала з ним, бо для неї малюнки були не менш важливі.