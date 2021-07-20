Нещодавно Меган Маркл презентувала дитячу книжку, на яку її надихнув син Арчі та принц Гаррі. Тепер сам герцог Сассекський планує видати власні мемуари. Книга вийде приблизно у 2022 році.

Варто знати Принц Гаррі та Меган Маркл планують хрестити доньку у Віндзорі, – ЗМІ

Принц Гаррі видасть книжку

Видавництво Penguin Random House допоможе принцові Гаррі презентувати мемуари. Там повідомили, що книжка буде "проникливою та інтимною". У ній йтиметься про "досвід, пригоди, втрати та життєві уроки".

Ймовірно, принц Гаррі хотів розповісти власну версію усіх подій з його життя. Адже журналісти досі снують здогадки стосовно його життя в палаці та причини переїзду до США.

Дуже радий, що люди прочитають точну та повністю правдиву оповідь про моє життя з перших рук,

– заявив герцог.

Гаррі присвятив написанню мемуарів майже рік. Над ними він працював спільно з американським письменником та журналістом Джозефом Мерінгемом. Виручені гроші з продажу книжки підуть на благодійність.

Книжка Меган Маркл: про що вона