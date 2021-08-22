За лічені дні до 30-річчя Незалежності України редакція Showbiz 24 нагадує, що ті, хто є кумирами для нас – Мадонна, Cardi B, Періс Гілтон, Александр Макквін і Måneskin, щиро захоплюються українськими митцями. Хто з зірок запасся капелюшками від Руслана Багінського, а хто дефілював на Українському тижні моди – розкриваємо у нашому матеріалі.

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Руслан Багінський

Шість років тому у Львові з'явилась марка Ruslan Baginskiy, яку на гроші батьків заснував випускник географічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Спочатку бренд був нішевим – шив капелюхи переважно на замовлення чоловіків. Однак 2017 року про нього дізнався весь світ.

Першою світовою знаменитістю, яка оцінила талант львів'янина Руслана Багінського, стала американська супермодель Белла Хадід. У яскраво-червоному капелюшку від Ruslan Baginskiy вона постала на вечірці на честь Тижня моди в Нью-Йорку.

Відтоді головні убори українського дизайнера довершують образи:

Однак найбільшою поціновувачкою Багінського є володарка Ґреммі та Золотих глобусів – попдіва Мадонна.

Мадонна в капелюсі Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Співачка несподівано й назавжди закохалась в український бренд Ruslan Baginskiy. Для Vogue дизайнер розповідав – більше як рік зв'язувався з особистим стилістом Мадонни й раптово отримав запит на створення капелюха для її фотосесії для Vogue Italy.

"За ніч вручну розшили капелюх фразами з її пісні Beautiful Game і просто тримали кулаки, щоб все їм підійшло", – пригадав Руслан Багінський.

Madame X стала неофіційним амбасадором RB. У мене вдома немає стількох моїх головних уборів, скільки у неї в Португалії,

– ділився Руслан Багінський у фейсбуці.

Сама 63-річна Мадонна не коментує тісну співпрацю з українським дизайнером. За артистку говорять публічні появи, які лише зрідка обходяться без капелюхів від Ruslan Baginskiy.

Мадонна в капелюсі Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Мадонна в капелюсі Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Таня Муїньо

Українська кліпмейкерка з кубинським корінням Таня Муїньо розпочинала як модель і стилістка, а згодом опинилась по той бік камери. Фотографія видалась дівчині занадто нудною, тому вона взялась за режисуру.

П'ять років тому Таня Муїньо почала співпрацювати з мультиартистом Монатіком, який розкрив її українському шоу-бізнесу. За кілька років вона вже знімала кліпи для зірок першого ешелону – "Время и Стекло", Насті Каменських, Мішель Андраде, DOROFEEVA, Lida Lee, LAYAH – раніше Єва Бушміна з "ВІА Гри".

Співпраця з українськими зірками дозволила Тані Муїньо засвітитись так, що вже 2019-го вона знімала кліп для самої Кеті Перрі. Її яскрава робота на пісню Small Talk зібрала десятки тисяч захопливих коментарів і понад 32 мільйони переглядів на ютубі.

Таня Муїньо і Кеті Пері / Скриншот з відео

На початку 2020 року Таня Муїньо зняла кліп на пісню Juro Que іспанської співачки Rosalia, а згодом відбулась співпраця, яку кліпмейкерка вважає найвеличнішою у своїй кар'єрі. Її запросила сама Cardi B – скандальна та епатажна американська реперка. Для неї українка відзняла відео на трек Up.

"Боже мій, це найбільший артист, якого я коли-небудь мала", – коментувала Таня Муїньо співпрацю з реперкою. Та ж захоплювалася не менше.

Таня – моя режисерка. Я запросила її з України. Я хотіла знайти когось справді іншого, перебирала варіанти. Так, я знайшла її в Україні, думаю вона надзвичайна,

– коментувала Cardi B.

Кліп Тані Муїньо на пісню Up став шалено успішним – понад 180 мільйонів переглядів на ютубі та десятки епічних заголовків на сторінках закордонних ЗМІ. Українка так вразила Cardi B, що реперка запросила її зняти відео для дуетів з Normani та Lizzo.

У березні цього року Таня Муїньо зняла відео з біблійними мотивами для американського репера Lil Nas X. "Сатаністський" кліп на пісню Montero наробив галасу в мережі, пропіаривши як артиста, так і кліпмейкерку. Відтак, відеороботу українки номінували на престижну премію MTV Video Music Awards.

I Кеті Перрі – Small Talk: дивіться відео онлайн

Rosalia – Juro Que: дивіться відео онлайн

Cardi B – Up: дивіться відео онлайн

Normani ft. Cardi B – Wild Side: дивіться відео онлайн

Lizzo і Cardi B – Rumors: дивіться відео онлайн

Lil Nas X – Montero: дивіться відео онлайн

Андре Тан

Більше як 20 років тому Андрій Тищенко (справжнє ім'я Андре Тана) заснував торгову марку Andre Tan, яка стрімко підкорювала Українські тижні моди. Уже 2006 року він співпрацював з іменитим італійським дизайнером Роберто Каваллі, а через п'ять років, 2011-го, – про нього заговорив увесь світ. Усе завдяки світській левиці Періс Гілтон, яка прилетіла в Україну представляти його весняну колекцію "Джунглі в офісі".

Спадкоємиця найбільшого у світі готельного бізнесу з'явилась на Українському тижні моди й закрила показ Андре Тана. На подіум вона вийшла в hot dress, яку модельєр пошив усього за одну ніч.

Я рада бути в Україні. Дуже дякую за запрошення на Український тиждень моди. Я у захваті від співпраці з Андре Таном,

– заявляла Періс Гілтон.

Андре Тан і Періс Гілтон / Фото з інстаграму дизайнера

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Щоправда, самого Андре Тана поява світської левиці в Україні ощасливила не надто. Вона була дуже примхливою – просила змінити візажиста, перукаря, а о другій годині ночі вимагала доставити в готель кабіну для автозасмаги. Так, на міжнародний піар, яким Періс винагородила дизайнера, він витратив усі заощадження – 50 тисяч доларів!

"Часом як страшний сон згадую деякі моменти приїзду Періс до Києва на мій показ. Тоді вона мені пристойно попсувала нерви. Однак у відповідь зробила масштабний міжнародний піар. Всій пресі розтрубила, як їй сподобалося брати участь в показі українського модельєра", – ділився Андре Тан в інтерв'ю "Фактам".

Алла Костромічова

Найвідоміша українська модель могла стати інженеркою медичної електроніки, якби 18-річною її не помітили представники одного найкращих агентств Мілана – Why Not. Після закінчення вишу Алла Костромічова полетіла до Нью-Йорка й зробила приголомшливу кар'єру, продефілювавши на 55 топових показах.

Українку запрошували найпрестижніші будинки мод – Hermes, Louis Vuitton, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein. Однак найбільше дифірамбів їй співав британський модельєр Александр Макквін, який назавжди змінив модну індустрію. У худорляву Аллу Костромічову дизайнер закохався з першого погляду. У гримерці серед творчого безладу він промовив слова, які змінили її кар'єру.

Я хочу, щоб ти відкривала мій показ,

– заявив Александр Макквін.

Алла Костромічова у вбранні Макквіна / Фото Vogue

Так, 21-річна модель-початківиця стала музою видатного дизайнера й брала участь у всіх його показах. Алла Костромічова долучилась навіть до посмертного шоу Макквіна, в якому взяли участь лише вісім моделей. Українка приміряла 3 з 18 суконь, які встиг закінчити маестро.

"Напевно, це був найважчий показ, який я робила у своєму житті. Ми працювали два дні, було близько десяти шоу, адже гостей розділили на різні категорії: преса, клієнти бренду, друзі Александра. Кожен показ тривав близько пів години й був більше схожим на музейну інсталяцію", – ділилась спогадами манекенниця.

Алла Костромічова в сукні Макквіна / Фото Vogue

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Гурт Go_A

Етнофольк гурт Go_A – це нова віха сучасної української музики. Запальними піснями з народними мотивами колектив підкорив не лише українських фанів, а і європейську публіку. На Батьківщині про них "зашуміли" лише минулого року, а у травні 2021 року про Go_A дізнався весь світ.

Завдяки феєричному виступу на Євробаченні-2021 в Роттердамі українські музиканти завоювали любов меломанів по всьому світу. Вони були другими в глядацькому голосуванні, обійшовши лише переможців міжнародного пісенного конкурсу – італійських рокерів Måneskin. Здається, ті не були проти розділити тріумф з українцями.

На запитання журналіста про фаворита Євробачення-2021 соліст Даміано Давід без вагань відповів: "Україна! Неймовірно". І навіть це ще не все:

за лаштунками Rotterdam Ahoy гурт Måneskin особисто познайомився з Go_A і спробував переспівати україномовний трек SHUM, який наробив галасу в Європі;

повертаючись додому з Нідерландів, італійці й далі захоплювалися українським гуртом. У дорозі Даміано Давід відкрив для себе ще одну пісню Go_A – "Веснянка";

любов Måneskin до Go_A наскільки шалена, що вони планували зробити спільний трек, який, можливо, почує весь світ.

Гурт Go_A на Євробаченні-2021 / Фото Getty Images

Український етнофольк гурт підкорив серця не лише італійців, а й світові чарти – Spotify та Billboard, зухвало обійшовши іменитих зірок. Хоч Go_A не привезли головний трофей пісенного конкурсу додому, SHUM кілька разів поспіль входив у десятку найпопулярніших треків Євробачення.