Через несподівану поїздку до Мексики співачка Настя Каменських навіть посварилась з Потапом, який не хотів, щоб дружина їхала в іншу країну без нього. Зірка вже повернулась до України та розповіла, про що вона розповіла вперше в реаліті

До слова Настя Каменських показала сміливий образ в атласній сукні: фото

Якими деталями поділилась Настя Каменських

Артистка зауважила, що зараз не всі речі сприймають, коли говориш про них публічно. Але важливо визнавати та ділитися проблемами.

Після важкого року, де була і смерть мого тата, і хвороба, і у мене вперше в житті стався справжній зрив. Спершу я хотіла впоратися з ним сама, не виносячи це на публіку, але накопичені проблеми погіршують стан, якщо їх ховати вглиб себе,

– сказала артистка.

Вона додала, що не шкодує про рішення розповісти про атаки на широку аудиторію, бо так вона отримала величезну кількість підтримки й змогла впоратися з тривожністю.

Особисте життя

Під час зйомок співачка показувала практично повністю своє життя. Вона вважає, що близькість з кумиром – це важливо, особливо в період пандемії.

"До мого життя, як і інших артистів, було багато інтересу. Я і раніше багато показувала, але все-таки щось залишала для себе. А в цьому реаліті ми показали прямо все. Я захотіла відкритися своєму глядачеві максимально і бути ближче до своїх шанувальників, показувати їм себе справжню і своє життя, як воно є", – розповіла вона.

Психотерапія

"Хоча зараз багато хто говорить про важливість психологічного здоров'я, розповісти про свої реальні проблеми наважуються далеко не всі. Для мене також було важливо показати "відкритий" сеанс з психотерапевтом і торкнутися теми, які хвилюють кожну дівчинку", – зізналась Настя Каменських.

Як долати страх

Під час реаліті-шоу Настя Каменських боролась зі страхом висоти. Зірка нарешті була готова кинути йому виклик.

Після того, як кілька років тому у мене не розкрився парашут, і тільки завдяки другому запасному я залишилася жива, але приземлилася невдало і зламала ногу, я почала жахливо боятися висоти,

– згадала знаменитість.

Настя Каменських відвідала Священний сенот недалеко від Чичен-Іце і стрибнула в глибокий колодязь у скелі. Так вона поборола боязнь висоти.

Каменських і творчість

"У реаліті ми вперше показали, як працюємо з Льошею в студії. Як пробуємо різні ідеї, як працюємо з текстом, з мелодією. Як збираємо аранжування, як записуємо вокал. Це справжня магія творчості, І я дуже рада, що глядачі змогли зазирнути у свята святих", – зазначила Настя Каменських.

Однак головним одкровенням зірка вважає те, що в її житті є близькі люди, які готові підтримати її в будь-які моменти життя.

Це може звучати банально, але наша сім'я і близькі – це найдорогоцінніше, що у нас є. Я це завжди знала, і під час зйомок реаліті ще раз в цьому переконалася. Мама, Аня, Лера та Ілона – всі мої дівчатка стали справжніми зірками цього проєкту, моєю опорою і моїм натхненням, – зізналась артистка.



Настя Каменських з мамою Лідою та Анною Завгородньою