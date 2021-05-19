Из-за неожиданной поездки в Мексику певица Настя Каменских даже поссорилась с Потапом, который не хотел, чтобы жена ехала в другую страну без него. Звезда уже вернулась в Украину и рассказала, о чем она рассказала впервые в реалити

К слову Настя Каменских показала смелый образ в атласном платье: фото

Какими деталями поделилась Настя Каменских

Артистка отметила, что сейчас не все вещи воспринимают, когда говоришь о них публично. Но важно признавать и делиться проблемами.

После тяжелого года, где была и смерть моего папы, и болезнь, и у меня впервые в жизни произошел настоящий срыв. Сперва, я хотела справиться с ним сама, не вынося это на публику, но накопившиеся проблемы ухудшают состояние, если их прятать вглубь себя,

– сказала артистка.

Она добавила, что не жалеет о решении рассказать об атаках на широкую аудиторию, потому что так она получила огромное количество поддержки и смогла справиться с тревожностью.

Личная жизнь

Во время съемок певица показывала практически полностью свою жизнь. Она считает, что близость с кумиром – это важно, особенно в период пандемии.

"К моей жизни, как и других артистов, было много интереса. Я и раньше много показывала, но все-таки что-то оставляла для себя. А в этом реалити мы показали прямо все. Я захотела открыться своему зрителю максимально и быть ближе к своим поклонникам, показывать им себя настоящую и свою жизнь, как оно есть", – рассказала она.

Психотерапия

"Хотя сейчас многие говорят о важности психологического здоровья, рассказать о своих реальных проблемах решаются далеко не все. Для меня также было важно показать "открытый" сеанс с психотерапевтом и затронуть темы, которые волнуют каждую девочку", – призналась Настя Каменских.

Как преодолевать страх

Во время реалити-шоу Настя Каменских боролась со страхом высоты. Звезда наконец была готова бросить ему вызов.

После того как несколько лет назад у меня не раскрылся парашют, и только благодаря второму запасному я осталась жива, но приземлилась неудачно и сломала ногу, я начала ужасно бояться высоты,

– вспомнила знаменитость.

Настя Каменских посетила Священный сенот недалеко от Чичен-Ице и прыгнула в глубокий колодец в скале. Так она поборола боязнь высоты.

Каменских и творчество

"В реалити мы впервые показали, как работаем с Лешей в студии. Как пробуем разные идеи, как работаем с текстом, с мелодией. Как собираем аранжировки, как записываем вокал. Это настоящая магия творчества. И я очень рада, что зрители смогли заглянуть в святая святых", – отметила Настя Каменских.

Однако, главным откровением звезда считает то, что в ее жизни есть близкие люди, которые готовы поддержать ее в любые моменты жизни.

Это может звучать банально, но наша семья и близкие – это самое драгоценное, что у нас есть. Я это всегда знала, и во время съемок реалити еще раз в этом убедилась. Мама, Аня, Лера и Илона – все мои девочки стали настоящими звездами этого проекта, моей опорой и моим вдохновением,

– призналась артистка.



Настя Каменских с мамой Лидой и Анной Завгородней