Відома українська артистка Настя Каменських оприлюднила на особистій сторінці новий допис. Вона захопила черговим сміливим образом та поділилась думками про себе.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість зробила селфі, позуючи перед камерою в чорній атласній сукні білизняного стилю. Вбрання підкреслювало фігуру, а мереживна вставка прикривала зону декольте. На один бік Настя Каменських накинула сіру вовняну хустку.

Співачка доповнила образ багатьма сріблястими ланцюжками з елегантними підвісками, браслетом, а також золотими сережками-кільцями.

Настя Каменських розпустила довге кучеряве волосся. Родзинкою аутфіту став гарний макіяж. Артистка підкреслила очі коричневими тінями та стрілками, а губи нафарбувала глянцевою нюдовою помадою.

Що написала в дописі Каменських

Зірка зізналась, що часто буває різною, й дозволяє собі такою бути.

Ідеальною у своїй неідеальності, смішною і пристрасною, сумною і щасливою, спокійною й емоційною,

– поділилась Настя.

Співачка написала, що все це – багатогранність емоцій, якими вона наповнена. За словами Каменських, вона не тримає в собі ці почуття, а дозволяє дарувати їх світу і насолоджуватися ними, навіть коли це смуток або сльози.

"І це не прояв слабкості, це прояв людяності. Яка дає собі свободу бути справжньою. Так, для когось я не така, як їм хотілося б мене бачити. Не так одягнена, не так нафарбована, то "занадто худа", то "знову товста"! Так, мої життєві етапи, принципи та переконання можуть не підходити комусь, але я вільна бути собою. Зі своїми достоїнствами й зонами зростання, силами й слабкостями, успіхами й падіннями", – наголосила артистка.

Настя Каменських поділилась, що вона відкрилась та показала всі емоції в альбомі "Червоне вино". Вона присвячує платівку кожній дівчині. Зазначимо, що альбом вийде 21 травня.