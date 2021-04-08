Настя Каменських показала, як посварилася з Потапом через поїздку в Мексику: відео
Після смерті батька співачка Настя Каменських опинилася на межі вигорання та потребувала перезавантаження. У таємниці від близьких вона придбала квитки до Мексики, де знімає реаліті "Девочки рулят". Якщо мама та подруга Аня підтримали зірку, то чоловіка Потапа її витівка обурила.
Джерело:ютуб-канал Насті Каменських
Після того, як Настя Каменських, відома як NK, потрапила в лікарню з панічною атакою, вона вирішила відволіктися та відправитися на відпочинок у Мексику. Артистка потай придбала п'ять квитків – для мами Лідії Петрівни, найближчої подруги Анни Андрійчук, помічниць Ілони та Лєри – і повідомила, що виліт післязавтра. Якщо дівчата були шоковані, проте зуміли відкласти всі плани, то спонтанна поїздка дружини розлютила Потапа.
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Сварка Насті Каменських з Потапом
У першій серії реаліті "Девочки рулят" знаменитість не приховувала, що найбільше боялася реакції коханого, і недаремно. Настя Каменських повідомила реперу, що їде в Мексику без нього. Ця витівка його не на жарт обурила. Потап був відверто розчарований, що дружина все спланувала без його згоди.
А зі мною порадитися? Мені подобається Мексика, але ми завжди їздили з тобою. Я твій чоловік, я хоча б можу знати про такі сюрпризи заздалегідь. Ти зараз на концерт, а потім звалюєш. Це не дуже правильно щодо чоловіка, як мінімум. Вибач, але я не розумію,
– висловився продюсер.
Настя Каменських спробувала пояснити, що їй потрібен час для себе, однак її аргументи не врятували ситуацію. Потап образився на дружину. Вже в Мексиці артистка висловила сподівання, що чоловік її зрозуміє, адже вона його любить і шалено за ним сумує.
Реаліті "Девочки рулят" – 1 серія: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, про запуск реаліті "Девочки рулят" Настя Каменських оголосила наприкінці березня. Тоді вона вже перебувала в Мексиці та повідомила, що покаже, як проходить їхнє перезавантаження. Назву для власного шоу вона обрала невипадково. Місяць тому NK випустила танцювальну пісню "Девочки рулят", яка підірвала мережу.
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