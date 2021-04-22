Настя Каменських після смерті батька відправилася на декілька тижнів в Мексику, де відновлюється та набирається сил. Її коханий Потап залишився в Києві. Чоловік не зміг витримати довгої розлуки та полетів до своєї обраниці.

Читайте також Настя Каменських показала, як посварилася з Потапом через поїздку в Мексику: відео

Потап полетів в Мексику

У новому випуску реаліті-шоу "Девочки рулят" NK показала чуттєвий момент зустрічі з чоловіком. Вона не очікувала побачити Потапа і була неймовірно щаслива, адже безмежно скучила за ним.

Закохані відправилися на студію звукозапису, де записали нову романтичну латиноамериканську пісню. Однак після цього між ними виникла сварка.

Потап вже хотів відпускати дружину в будинок до дівчат, проте вона розповіла, що до них приїде спільний друг Олександр, який також перебуває в Тулумі. Це неабияк вразило його.

Я не зрозумів, що там робитиме Алехандро. Так, це мій друг, я люблю та поважаю його. Але чому він першим опиниться в будинку дівчат, а не я? Вони мали бути самі, а тут я дізнаюся, що буде ще чоловік. Це вже не "Девочки рулят", а "Девочки рулят" та Алехандро. То чому не можна з'явитися Потапу?

– емоційно висловився репер.

Насті вдалося заспокоїти коханого та пояснити, що Олександро залишиться лише на день, бо в готелях немає вільних місць. Вона зазначила, що їй приємні ревнощі з боку Потапа і вони разом поїхали у будинок.

Реаліті-шоу "Девочки рулят" – 5 серія: дивіться відео онлайн