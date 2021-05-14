Alyona Alyona розповіла, які подарунки отримує від бойфренда

У лютому знаменита виконавиця Alyona Alyona зізналася, що знайшла справжнє кохання. Свого бойфренда вона не показує, однак розповідає, як він її радує. Чоловік купує для реперки прості квіти та готує смачні дієтичні страви.

Найкраща українська виконавиця за версією музичної премії YUNA-2021 відверто розповіла про подарунки коханого, особистість якого тримає в секреті. Хлопець поділяє погляди Alyona Alyona, котра за будь-якої нагоди підтримує пенсіонерів.

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Так, він дарує знаменитій коханій не розкішні букети з квіткових бутіків, а прості, звичайні квіти – ромашки, фіалки, які пенсіонери зривають зі своїх клумб, а тоді продають.

Він знає, що я дуже люблю квіти, які продають дідусі та бабусі. Він намагається раз на тиждень знайти їх та придбати. Він готує мені їсточки, щось корисне, якийсь дієтичний салат,

– поділилася реперка.

Додамо, хоч Alyona Alyona і погладшала на 10 кілограмів, вона поступово повертається до правильного харчування та здорового способу життя. Щоправда, через шалений графік у неї немає часу не лише на заняття спортом, а й на те, щоб радувати бойфренда смачненьким.

"Він більше вдома перебуває. Я намагалася показати, що попри те, що я дуже занята, і я вдома мало часу, я готую. Готую смачно, і борщ я йому варила, йому дуже сподобалося", – розповіла артистка.

Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona