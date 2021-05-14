Про розрив закоханих заявив представник успішної акторки. Роман 42-річної Кеті Голмс та 34-річного Еміліо Вітоло завершився близько двох тижнів тому.

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На їхніх стосунках негативно позначилися нові зйомки знаменитості, які відбуваються у штаті Коннектикут. Спочатку вони бачилися все рідше, а тоді прийняли рішення залишитися друзями.

Пара розійшлися мирно, вони залишаються друзями,

– йдеться в повідомленні.

"Їхні стосунки згасли. Вони зрозуміли, що їм краще дружити. Кеті та Еміліо дуже насолоджувались спільним проведенням часу, однак їм просто не вдавалися бачитися частіше. Вона зосереджується на тому, щоб бути мамою, і на своїх майбутніх проєктах", – поділився представник зірки.

Кеті Голмс та Еміліо Вітоло на прогулянці в Нью-Йорку / Фото Getty Images

Роман Кеті Голмс та Еміліо Вітоло: що відомо