Найкраща українська виконавиця за версією музичної премії YUNA-2021 відверто розповіла про подарунки коханого, особистість якого тримає в секреті. Хлопець поділяє погляди Alyona Alyona, котра за будь-якої нагоди підтримує пенсіонерів. 

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Так, він дарує знаменитій коханій не розкішні букети з квіткових бутіків, а прості, звичайні квіти – ромашки, фіалки, які пенсіонери зривають зі своїх клумб, а тоді продають. 

Він знає, що я дуже люблю квіти, які продають дідусі та бабусі. Він намагається раз на тиждень знайти їх та придбати. Він готує мені їсточки, щось корисне, якийсь дієтичний салат,
– поділилася реперка. 

Додамо, хоч Alyona Alyona і погладшала на 10 кілограмів, вона поступово повертається до правильного харчування та здорового способу життя. Щоправда, через шалений графік у неї немає часу не лише на заняття спортом, а й на те, щоб радувати бойфренда смачненьким. 

"Він більше вдома перебуває. Я намагалася показати, що попри те, що я дуже занята, і я вдома мало часу, я готую. Готую смачно, і борщ я йому варила, йому дуже сподобалося", – розповіла артистка. 

Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona

  • Майже три роки реперка була самотня та ні з ким не зустрічалася. Менше як пів року тому вона закрутила роман з новим бойфрендом. Їх "об'єднав сніг в одному місці в один час". Саме з цим чоловіком зірка знову відчула метелики в животі. 
  • Alyona Alyona зумисне не показує свого бойфренда та не розсекречує його ім'я, адже він є інтернет-персоною. Хлопець не хоче піаритися на імені коханої. 