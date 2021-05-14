Лучшая украинская исполнительница по версии музыкальной премии YUNA-2021 откровенно рассказала о подарках любимого, личность которого держит в секрете. Парень разделяет взгляды Alyona Alyona, которая при любой возможности поддерживает пенсионеров.

Читайте также Кэти Холмс снова одинока: актриса разошлась с известным ресторатором

Так, он дарит знаменитой возлюбленной не роскошные букеты из цветочных бутиков, а простые, обычные цветы – ромашки, фиалки, которые пенсионеры срывают со своих клумб, а потом продают.

Он знает, что я очень люблю цветы, которые продают дедушки и бабушки. Он пытается раз в неделю найти их и купить. Он готовит мне еду, что-то полезное, какой-то диетический салат,

– поделилась рэперка.

Добавим, хоть Alyona Alyona и поправилась на 10 килограммов, она постепенно возвращается к правильному питанию и здоровому образу жизни. Правда, из-за безумного графика у нее нет времени не только на занятия спортом, но и на то, чтобы радовать бойфренда вкусненьким.

"Он больше дома находится. Я пыталась показать, что несмотря на то, что я очень занята, и я дома мало времени, я готовлю. Готовлю вкусно, и борщ я ему варила, ему очень понравилось", – рассказала артистка.

Что известно о новых отношениях Alyona Alyona