Лучшая украинская исполнительница по версии музыкальной премии YUNA-2021 откровенно рассказала о подарках любимого, личность которого держит в секрете. Парень разделяет взгляды Alyona Alyona, которая при любой возможности поддерживает пенсионеров.
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Так, он дарит знаменитой возлюбленной не роскошные букеты из цветочных бутиков, а простые, обычные цветы – ромашки, фиалки, которые пенсионеры срывают со своих клумб, а потом продают.
Он знает, что я очень люблю цветы, которые продают дедушки и бабушки. Он пытается раз в неделю найти их и купить. Он готовит мне еду, что-то полезное, какой-то диетический салат,
– поделилась рэперка.
Добавим, хоть Alyona Alyona и поправилась на 10 килограммов, она постепенно возвращается к правильному питанию и здоровому образу жизни. Правда, из-за безумного графика у нее нет времени не только на занятия спортом, но и на то, чтобы радовать бойфренда вкусненьким.
"Он больше дома находится. Я пыталась показать, что несмотря на то, что я очень занята, и я дома мало времени, я готовлю. Готовлю вкусно, и борщ я ему варила, ему очень понравилось", – рассказала артистка.
Что известно о новых отношениях Alyona Alyona
- Почти три года рэперка была одинока и ни с кем не встречалась. Меньше чем пол года назад она закрутила роман с новым бойфрендом. Их "объединил снег в одном месте в одно время". Именно с этим мужчиной звезда снова почувствовала бабочки в животе.
- Alyona Alyona умышленно не показывает своего бойфренда и не рассекречивает его имя, ведь он является интернет-персоной. Парень не хочет пиариться на имени любимой.