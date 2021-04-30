29-річна Alyona Alyona наголосила, що перш за все прагнула змінити свої харчові звички та покращити всі показники організму, що їй і вдалося. Однак після Нового року вона відмовилася від спорту та припинила їсти по таймінгу, що позначилося на вагах. Так, реперка знову погладшала на 10 кілограмів.

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Я скинула 15 кілограмів до Нового року, і в мене почалися проблеми з ногою, які є досі. Плюс всі карантини і так далі, я не можу ходити в тренажерну. Я набрала майже все, що скинула. 10 з 15 кілограмів,

– поділилася Alyona Alyona.

До слова, вона планує худнути далі та не боїться змінювати свій сценічний образ. Артистка вважає, що публіка любить її за внутрішній стрижень, а не за зовнішність. Крім того, догодити всім – неможливо.

"Буде така гірка людей, які скажуть: "Фу, ми тебе любили за сало". Немає сала, немає кохання", – пожартувала Alyona Alyona.

"Я вважаю, що у кожного артиста, суспільного діяча стрижень не зовні, а всередині. Незалежно від того, чи ти змінишся, чи погладшаєш, чи схуднеш, чи пофарбуєш волосся, чи народиш, твій стрижень не зникне. Він може доповнитися, розширитися, але не зникне", – наголосила реперка.

Повне інтерв'ю Alyona Alyona: дивіться відео онлайн

Як худла Alyona Alyona