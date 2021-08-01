Солістка Go_A зізналась, як підскочили гонорари після Євробачення-2021

Представники України на Євробаченні-2021 гурт Go_A зчинили справжній фурор на міжнародній музичній арені. Вони стали зірками не лише на Батьківщині, а й далеко за її межами. Не дивно, що гонорари колективу підскочили втроє!

Солістка етнофольк гурту Go_A не стала приховувати, що після тріумфу на Євробаченні-2021 вони заробляють на 300 відсотків більше. Однак поспішила додати, що до перемоги на Національному відборі вони були відомими лише у вузьких колах, тому зараз їхні гонорари не є захмарними.

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Не забувайте, що до Нацвідбору, ми взагалі були ноунеймами,

– зауважила Катерина Павленко.

Вона зізналась, що заробляє втричі більше, але не живе на широку ногу. Це пов'язано з постійними гастролями, через які солістка Go_A не має часу на те, щоб витрачати гроші.

"У мене немає схильності купувати якісь дорогі речі, але вчора я пішла і купила собі парфуми Chanel", – похизувалась Катерина Павленко.

До слова, Go_A чи не єдині українські артисти, які в період карантину гастролюють Європою. Музикантів запрошують з концертами в різні куточки світу, і всюди публіка зустрічає їх дуже тепло.

"Коли ми приїхали на наш перший виступ до Вільнюса, усвідомили, що черга на наш сольний концерт не закінчується. Це надихає, адже попри те, що ми співаємо українською мовою, нам почали підспівувати з першої пісні, хоч починали ми не з хіта", – розповіла Катерина Павленко.

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