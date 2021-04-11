Син Єлизавети ІІ поділився, як вона переживає смерть принца Філіпа

Джерело:BBC
Члени королівської родини відвідали службу в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі, на якій вшанували пам'ять покійного принца Філіпа. Його син принц Ендрю зізнався, що Єлизавета ІІ важко переживаю смерть чоловіка. У її житті величезна порожнеча.
61-річний принц Ендрю, 57-річний принц Едвард з дружиною Софі та донькою Леді Луїзою Віндзор у неділю, 11 квітня, прибули до каплиці у Віндзорі, де пройшла служба на честь принца Філіпа. Її провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який одружував Гаррі і Меган. У розмові з журналістами середній син Її Величності висловився про велику втрату та стан 94-річної матері.
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Принц Ендрю розповів, що Єлизавета ІІ переносить втрату принца Філіпа важче, ніж будь-хто інший з королівської родини. Саме тому вони приїхали до Віндзорського замку, щоб підтримати її.
Королева, як і слід було очікувати, є неймовірно стійкою людиною. Вона описала це як те, що залишило величезну порожнечу у її житті, але ми, сім'я, ті, хто поруч, збираємося навколо, щоб переконати, що ми тут, щоб підтримати її,
– поділився принц Ендрю.
Сам Ендрю назвав покійного батька "праотцем нації" та наголосив, що він був дуже спокійним і виваженим, до нього завжди можна було звернутися за порадою і підтримкою.
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Натомість наймолодший син Єлизавети ІІ зізнався, що смерть принца Філіпа – це велике потрясіння для них навіть попри його поважний вік і проблеми зі здоров'ям.
"Хто б не намагався підготуватися до чогось подібного, це все одно страшне потрясіння. І ми все ще намагаємось з цим змиритися. І це дуже, дуже сумно", – додав принц Едвард.
Дружина принца Едварда Софі також наголосила на чуйності герцога Единбурзького. "Він завжди обмінювався словами з усіма, бо не мало значення, що хтось робив у садибі та навколо неї, скрізь, вони всі для нього багато значили, і він завжди цікавився усім, що вони робили", – зауважила графиня Уессекська.
Він помер 9 квітня 2021 року. Цього дня була 16 річниця весілля принца Чарльза з герцогинею Каміллою.
Останні дні життя герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку поряд з дружиною королевою Єлизаветою ІІ. Він не хотів помирати в лікарні й до останнього відмовлявся від сторонньої допомоги.
Палац вже оголосив день та місце поховання принца Філіпа. Похорон відбудеться наступної суботи, 17 квітня, у Віндзорі. Приватну службу проведуть у каплиці Святого Георгія.
У суботу, 10 квітня, принц Чарльз вперше звернувся до громадськості після смерті батька принца Філіпа. Він віддав йому останню шану та публічно подякував усім, хто розділив з ними важку втрату.
Через смерть дідуся принц Вільям не з'явиться на урочистій церемонії премії BAFTA-2021 в Лондоні.