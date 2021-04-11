Син Єлизавети ІІ поділився, як вона переживає смерть принца Філіпа

Члени королівської родини відвідали службу в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі, на якій вшанували пам'ять покійного принца Філіпа. Його син принц Ендрю зізнався, що Єлизавета ІІ важко переживаю смерть чоловіка. У її житті величезна порожнеча.

61-річний принц Ендрю, 57-річний принц Едвард з дружиною Софі та донькою Леді Луїзою Віндзор у неділю, 11 квітня, прибули до каплиці у Віндзорі, де пройшла служба на честь принца Філіпа. Її провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який одружував Гаррі і Меган. У розмові з журналістами середній син Її Величності висловився про велику втрату та стан 94-річної матері.

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Як королева Єлизавета ІІ переживає смерть принца Філіпа

Принц Ендрю розповів, що Єлизавета ІІ переносить втрату принца Філіпа важче, ніж будь-хто інший з королівської родини. Саме тому вони приїхали до Віндзорського замку, щоб підтримати її.

Королева, як і слід було очікувати, є неймовірно стійкою людиною. Вона описала це як те, що залишило величезну порожнечу у її житті, але ми, сім'я, ті, хто поруч, збираємося навколо, щоб переконати, що ми тут, щоб підтримати її,

– поділився принц Ендрю.

Сам Ендрю назвав покійного батька "праотцем нації" та наголосив, що він був дуже спокійним і виваженим, до нього завжди можна було звернутися за порадою і підтримкою.

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Натомість наймолодший син Єлизавети ІІ зізнався, що смерть принца Філіпа – це велике потрясіння для них навіть попри його поважний вік і проблеми зі здоров'ям.

"Хто б не намагався підготуватися до чогось подібного, це все одно страшне потрясіння. І ми все ще намагаємось з цим змиритися. І це дуже, дуже сумно", – додав принц Едвард.

Дружина принца Едварда Софі також наголосила на чуйності герцога Единбурзького. "Він завжди обмінювався словами з усіма, бо не мало значення, що хтось робив у садибі та навколо неї, скрізь, вони всі для нього багато значили, і він завжди цікавився усім, що вони робили", – зауважила графиня Уессекська.

Що відомо про смерть принца Філіпа: