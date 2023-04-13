Український волонтер Максим Левченко поділився у тіктоці відео з Байкового кладовища. Він показав могилу хореографа Григорія Чапкіса.

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Волонтер показав могилу Чапкіса

Максим зізнався, що був прикро вражений тим, як виглядає місце спочинку знаменитого танцівника. Адже з дня поховання минуло близько двох років, а могила не облагороджена й занедбана. Наразі там немає пам'ятника, – тільки вінок, а на землі лежать засохлі квіти.

Наразі дуже гірко і дуже прикро дивитися на могилу Григорія Чапкіса. Минуло вже два роки. Чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, його син з Америки… чомусь не додумалися не те щоб поставити пам’ятник, а хоча б її облагородити,

– розповів волонтер.

Максим Левченко зауважив, що Григорій Чапків був юдеєм за віросповіданням, тому хреста на могилі немає. Утім, він засмучений тим, у якому стані спочиває легенда дитинства й зірка улюбленого танцювального шоу.

Як виглядає могила Чапкіса: відео

Зауважимо, що син Григорія Чапкіса прилітав зі США до України восени 2021 року та провідував могилу батька. Тоді вона мала інший вигляд – разом з квітами та вікном стояла велика фотографія хореографа з синьо-жовтою стрічкою.

Григорій Чапкіс довго хворів і останні пів року проводив у лікарні. Він помер у колі рідних 13 червня 2021 року, коли йому було 92 роки. Прощальна церемонія з легендарним танцівником відбулась 18 червня у Національній Філармонії України. В останню путь Чапкіса проводили рідні й близькі, а також Володимир Зеленський, Влад Яма, Павло Зібров, а вже на Байковому цвинтарі з'явилися співачка Камалія, танцівники Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.