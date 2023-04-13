Украинский волонтер Максим Левченко поделился в тиктоке видео с Байкового кладбища. Он показал могилу хореографа Григория Чапкиса.

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Волонтер показал могилу Чапкиса

Максим признался, что был досадно поражен тем, как выглядит место отдыха знаменитого танцовщика. Ведь со дня похорон прошло около двух лет, а могила не облагорожена и заброшена. Пока там нет памятника – только венок, а на земле лежат засохшие цветы.

Пока очень горько и очень досадно смотреть на могилу Григория Чапкиса. Прошло уже два года. Почему его жена, которую он при наших личных разговорах называл бриллиантом, его сын из Америки… почему-то не додумались не то, чтобы поставить памятник, а хотя бы ее облагородить,

– рассказал волонтер.

Максим Левченко заметил, что Григорий Чапков был иудеем по вероисповеданию, поэтому креста на могиле нет. Впрочем, он удручен тем, в каком состоянии покоится легенда детства и звезда любимого танцевального шоу.

Как выглядит могила Чапкиса: видео

Заметим, что сын Григория Чапкиса прилетал из США в Украину осенью 2021 года и навещал могилу отца. Тогда она выглядела иной – вместе с цветами и окном стояла большая фотография хореографа с сине-желтой лентой.

Григорий Чапкис долго болел и последние полгода проводил в больнице. Он умер в кругу родных 13 июня 2021 года, когда ему было 92 года. Прощальная церемония с легендарным танцовщиком состоялась 18 июня в Национальной Филармонии Украины. В последний путь Чапкиса проводили родные и близкие, а также Владимир Зеленский, Влад Яма, Павел Зибров, а уже на Байковом кладбище появились певица Камалия, танцовщики Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.