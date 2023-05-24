Українські журналісти відвідали могилу Чапкіса через місяць. Зараз на занедбаній могилі відомого українського хореографа на Байковому кладовищі з’явилися квіти, але схоже, що від незнайомців.

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Хоча ще квітні в мережі з’явилися кадри занедбаної могили, на якій за два роки після смерті Чапкіса досі не встановили пам’ятник. Крім того, там лежали засохлі квіти.

За місяць із надгробка прибрали дерев’яну конструкцію з вишитим рушником, проте пам'ятник досі не поставили. Також на могилі з’явилися штучні білі та червоні троянди від незнайомців.



Так зараз виглядає могила Григорія Чапкіса / Фото ТСН

Коли на могилі Чапкіса встановлять пам'ятник

Дочка артиста Лілія Чапкіс по телефону розповіла журналістам, що цим вже займається. "У нас вже готовий проєкт пам’ятника батькові. Раніше не розпочинали роботи, бо було холодно. Проєкт розроблявся ретельно та довго, ми очікували на його закінчення десять місяців", – зізналася вона.

За її словами, тепер потрібно домовитися з робітниками.

Процес триває, ми не спимо. Єдине – що ми за кордоном і, на жаль, приїхати до Києва не можемо, а у Григорія Миколайовича у місті нікого не залишилося – ні родичів, ні друзів,

– відповіла дочка.

Вона наголосила, що авіасполучення з Києвом зараз немає, а на дорогу потягом витрачається дуже багато часу. "Тому приїхати ми поки не зможемо, лише під час відпустки", – додала дочка Чапкіса.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса прилітав до України восени 2021 року та провідував могилу батька. Тоді вона мала інший вигляд – разом з квітами та вікном стояла велика фотографія хореографа з синьо-жовтою стрічкою.

Коли помер Григорій Чапкіс