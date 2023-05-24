Того дня, коли загинув брат танцівника, він сам отримав серйозне поранення, завдяки якому, напевно, й вижив. Нагадаємо, що це сталося кілька місяців тому – в грудні його брат Ілля загинув.

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Назар отримав поранення, брат – загинув

Назара госпіталізували до лікарні. За кілька годин він дізнався, що майже ніхто з його підрозділу, зокрема і його брат, не вижив після обстрілів окупантів.

Своє поранення я почав відчувати хвилин через 20, відчув дірку в грудях. Думаю: я дихаю, значить легені не пошкоджені... Я до останнього не хотів говорити командиру, що я поранений, тому що за сто метрів на позиції збоку був мій брат. Я думаю: зараз скажу, що поранений, він же вилізе і бігтиме до мене,

– пригадує Назар.

Але, за його словами, військового все більше заливало кров'ю, стало холодно. Тому командир роти сказав, щоб його оглянули. Грабар розповів, що куля була біля серця, тому щоб не нашкодити бійцю, його вирішили евакуювати до іншої клініки, де роблять необхідні операції.

"Я говорив: "Ні-ні-ні. Я не можу їхати. В мене на позиції брат. Я не поїду". Але мене все одно забрали. Не знаю, чому, але всю дорогу я тупо ридав і весь час писав зв'язківцям: "Як там Ілля? Скажіть йому, що я норм, що скоро я повернуся". Мені відповідають, що все добре. І так цілий день", – розповів танцівник.



Назар Грабар з братом Іллею (праворуч) / Фото з інстаграму дружини Іллі

Як дізнався про смерть брата

Увечері того ж дня Назар заснути. Його розбудив дзвінок командира, який сказав: "Пробач, ми не вберегли. Ілля загинув". Грабар не відразу повірив, що брат дійсно загинув.

Я вибіг із палати і почав кричати: "Не може такого бути. Це стовідсоткова інформація?" Командир відповів: "Так, їх накривають: танками, і мінометами, всім. Ми вже кілька годин намагаємось витягнути з позиції тіло... Ця ніч була для мене найстрашнішою в житті. Я простояв усю ніч у лікарні на колінах і ридав,

– зізнається Назар.

Він додав, що в той час не знав, як сказати про це мамі. Після цього танцівник-захисник вирушив до мами до Бучі. Першій про втрату брата він розповів двоюрідній сестрі. А коли Назар опинився на порозі батьківського дому без брата, то мама одразу все зрозуміла.

Дивіться інтерв'ю з Назаром Грабаром: відео

Нагадаємо, що рішення піти на фронт Назар ухвалив саме завдяки братові. Той зворушив його словами підтримки. "Він мене самого не пустив би. Так само, як і я його", – казав раніше Грабар.

До слова, після поранення танцівник і воїн Назар Грабар отримав посвідчення учасника бойових дій та відзнаку "Ветеран війни". Він розповів про ціну, якою йому дались ці нагороди.