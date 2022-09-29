Украинская певица TAYANNA еще до полномасштабной войны уехала на Бали с сыном и бойфрендом. Но ее отношения с любимым не сложились – звезда рассказала, как переживает развод.
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TAYANNA о расставании
Исполнительница поделилась, что разрыв был очень болезненным. Она тяжело переживает расставание и много плачет.
Я до сих пор верю, что мы будем вместе. Но действительно надо отпускать человека и возвращаться к себе. Пытаюсь обращать фокус внимания на себя, на сына, на свою работу. Но я хожу по Киеву и просто плачу, потому что здесь мы сидели, здесь мы ели, здесь машина такая, как у него. Даже хочется уехать из Киева, чтобы не было никаких ассоциаций,
– призналась певица.
"У меня вообще болезненная тема – отношения. Потому что я не умею их строить. Когда я в отношениях – меня нет, я на 100% растворяюсь в человеке и на себя убиваю, начинаю просто жить жизнь человека. Меня там нет абсолютно, я как зомби, абсолютно все отдаю. Конечно, энергия туда идет, и ты забываешь о себе, перестаешь за собой смотреть. Где внимание – там энергия, а ты постоянно думаешь о мужчине", – поделилась TAYANNA.
Певица поделилась, что она не хочет заниматься личной жизнью и искать нового партнера. "Я даже сейчас не рассматриваю отношения. Мне говорят: "Тебе сейчас врач назначил ходить на свидание". А я даже смотреть на мужчин не могу".
Какими были отношения TAYANNA с бойфрендом
- Еще в июне прошлого года певица впервые призналась, что встречается с мужчиной, с которым познакомилась в инстаграмме. В марте влюбленные отдыхали на Бали, на курорте они провели целый месяц.
- TAYANNA довольно быстро познакомила избранника с сыном Даниэлем. По ее словам, у них были "дружеские классные отношения". Мальчик влюбился в Александра, однако тот не спешит входить в семью.
- Со временем исполнительница начала намекать на сложные отношения с бойфрендом. Она отметила, что сплошной гармонии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне в их отношениях нет. Более того, артистка подчеркнула, что не каждый мужчина может принять женщину с ребенком.
- Певица не показывала своего любимого в сети – только однажды он засветился со звездой на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная".