Український музикант Володимир Дантес приїхав на Київщину та завітав в Ірпінь, звільнений від окупантів кілька місяців тому. Картини зруйнованого міста не залишили його байдужим.
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Володимир Дантес в Ірпені
Виконавець зізнався, що найбільше його вразили дитячі іграшки, які покинуто лежали на землі. Розповідаючи про свої враження, Володимир ледь стримував сльози.
Я вперше завітав до Ірпеня. Все можна витримати емоційно, окрім дитячих іграшок, які ти тут бачиш. Якщо ви приїжджаєте до Ірпеня, обов'язково скануйте QR-коди й допомагайте. Я реально не знаю, як це... Знаєте, як це можна пережити взагалі. Все буде Україна!
– поділився артист.
Дантес в Ірпені / Фото з інстаграм-сторіз
Хто з зірок відвідував звільнені міста
- Співачка MamaRika приїздила до Ірпеня у червні. Їй провели "екскурсію" зруйнованими та згорілими будівлями. Зірка поспілкувалась з мешканцями Ірпеня та заспівала їм одну з останніх пісень "Сину".
- Несподівано до Ірпеня приїжджала й Світлана Лобода. Вона спілкувалась з мером міста та пройшлась кварталами, де йшли жорстокі бої. Артистка заявила, що не знає, чи зможуть українці це вибачити.
- Після довгоочікуваного приїзду в Україну до міста завітала Настя Каменських. Вона зустрілася з волонтерами добровольчого будівельного батальйону і заспівала для всіх присутніх.