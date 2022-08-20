Знімав їй шви у підвалі, – чоловік Руслани Писанки пригадав, як вони втікали з Києва
Джерело:"Сніданок з 1+1"
21 серпня в Києві прощатимуться з Русланою Писанкою, яка померла від раку. Її чоловік Ігор Ісаков пригадав, як на початку війни разом з нею та з тещею виїжджав з Києва.
Ігор та Руслана мешкали в селі, що під Києвом. Того дня, коли вони виїжджали з дому, колона ворожої техніки рухалася через село.
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Як Руслана Писанка з мамою та чоловіком тікала з Києва
Коли почалося повномасштабне вторгнення, у мами Руслани Писанки вже була четверта стадія раку. Ведуча через це дуже переживала. Ігор розповів, що вони зібралися за 10 хвилин і виїхали.
З собою взяли тарілку холодцю, милиці. На Захід України їхали три дні. Багато разів зупинялися, ночували в друзів. У дорозі вирішили, що Русі треба їхати за кордон,
– поділився Ісаков.
4 лютого акторка зламала ногу під час вистави в Києві. Тому за 5 днів до виїзду в підвалі коханий знімав їй шви. Зірці була потрібна кваліфікована допомога, тому її відправили до Німеччини, а Ігор залишився з тещею.
Я не довіз Діну Василівну додому. Вона знепритомніла. 5 днів ще пробула вдома без свідомості, а потім пішла з життя,
– пригадав чоловік.
Смерть Руслани Писанки: головне
- Руслана Писанка померла 19 липня в Німеччині.
- Там зірка лікувала рак, але не змогла перемогти хворобу.
- Стан акторки погіршувався через смерть матері, яка пішла з життя в березні. Руслана не змогла попрощатися з найріднішою, оскільки перебувала за кордоном.
- Їх розлучила хвороба та війна, а тепер з обома попрощаються в Києві.
- Церемонія відбудеться 21 серпня о 9 ранку в Спасо-Преображенському соборі.