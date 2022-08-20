Ігор та Руслана мешкали в селі, що під Києвом. Того дня, коли вони виїжджали з дому, колона ворожої техніки рухалася через село.

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Як Руслана Писанка з мамою та чоловіком тікала з Києва

Коли почалося повномасштабне вторгнення, у мами Руслани Писанки вже була четверта стадія раку. Ведуча через це дуже переживала. Ігор розповів, що вони зібралися за 10 хвилин і виїхали.

З собою взяли тарілку холодцю, милиці. На Захід України їхали три дні. Багато разів зупинялися, ночували в друзів. У дорозі вирішили, що Русі треба їхати за кордон,

– поділився Ісаков.

4 лютого акторка зламала ногу під час вистави в Києві. Тому за 5 днів до виїзду в підвалі коханий знімав їй шви. Зірці була потрібна кваліфікована допомога, тому її відправили до Німеччини, а Ігор залишився з тещею.

Я не довіз Діну Василівну додому. Вона знепритомніла. 5 днів ще пробула вдома без свідомості, а потім пішла з життя,

– пригадав чоловік.

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