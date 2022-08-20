Игорь и Руслана жили в деревне под Киевом. В тот день, когда они уезжали из дома, колонна вражеской техники двигалась через село.

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Как Руслана Пысанка с мамой и мужем убегала из Киева

Когда началось полномасштабное вторжение, у мамы Русланы Писанки уже была четвертая стадия рака. Ведущая из-за этого очень переживала. Игорь рассказал, что они собрались через 10 минут и уехали.

С собой взяли тарелку студня, костыли. На Запад Украины ехали три дня. Много раз останавливались, ночевали у друзей. В пути решили, что Руси нужно ехать за границу,

– поделился Исаков.

4 февраля актриса сломала ногу во время представления в Киеве. Поэтому за 5 дней до выезда в подвале любимый снимал швы. Звезде требовалась квалифицированная помощь, поэтому ее отправили в Германию, а Игорь остался с тещей.

Я не довез Дину Васильевну домой. Она потеряла сознание. 5 дней еще пробыла дома без сознания, а потом ушла из жизни,

– вспомнил мужчина.

Смерть Русланы Писанки: главное