Игорь и Руслана жили в деревне под Киевом. В тот день, когда они уезжали из дома, колонна вражеской техники двигалась через село.
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Как Руслана Пысанка с мамой и мужем убегала из Киева
Когда началось полномасштабное вторжение, у мамы Русланы Писанки уже была четвертая стадия рака. Ведущая из-за этого очень переживала. Игорь рассказал, что они собрались через 10 минут и уехали.
С собой взяли тарелку студня, костыли. На Запад Украины ехали три дня. Много раз останавливались, ночевали у друзей. В пути решили, что Руси нужно ехать за границу,
– поделился Исаков.
4 февраля актриса сломала ногу во время представления в Киеве. Поэтому за 5 дней до выезда в подвале любимый снимал швы. Звезде требовалась квалифицированная помощь, поэтому ее отправили в Германию, а Игорь остался с тещей.
Я не довез Дину Васильевну домой. Она потеряла сознание. 5 дней еще пробыла дома без сознания, а потом ушла из жизни,
– вспомнил мужчина.
Смерть Русланы Писанки: главное
- Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии.
- Там звезда лечила рак но не смогла победить болезнь.
- Состояние актрисы ухудшалось из-за смерти матери, ушедшей из жизни в марте. Руслана не смогла проститься с самой родной, поскольку находилась за границей.
- Их разлучила болезнь и война, а теперь с обоими попрощаются в Киеве.
- Церемония состоится 21 августа в 9 утра в Спасо-Преображенском соборе.