Телеведуча пішла з життя вночі 19 липня. Ще рік тому після великої перерви вона повернулася на роботу на телебаченні й навіть не здогадувалася, що попереду війна та боротьба з важкою хворобою, яка забере життя.

Читайте також На фронті загинув телеведучий М2, який допомагав евакуювати батьків Цибульської з Ірпеня

Руслана Писанка хворіла

Через війну акторка виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували в неї важку хворобу. Руслана майже нікому не розповіла про свій діагноз. Телеведуча вела особисту війну й водночас допомагала Україні, будувала плани на щасливе майбутнє на рідній землі.

Велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі діагностували у Руслани Писанки важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала,

– повідомили у "Сніданку з 1+1".

Наразі невідомо, коли й де відбудеться церемонія прощання з телеведучою. Ймовірно, її тіло привезуть до Києва, щоб поховати зірку вдома.

Що відомо про Руслану Писанку

Українська акторка та телеведуча народилася 17 листопада 1965 року в Києві.

Навчалася на режисерському факультеті Київського державного інституту культури. Спеціальність Писанки – "режисер телебачення".

Руслана була учасницею телепроєкту "Жіночий клуб", а також вела прогноз погоди. Саме це принесло їй популярність.

У 2006 році була учасницею першого сезону проєкту "Танці з зірками". Саме у цьому сезоні переміг Володимир Зеленський.



Учасники першого сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Влада Ями