Телеведуча пішла з життя вночі 19 липня. Ще рік тому після великої перерви вона повернулася на роботу на телебаченні й навіть не здогадувалася, що попереду війна та боротьба з важкою хворобою, яка забере життя.
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Руслана Писанка хворіла
Через війну акторка виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували в неї важку хворобу. Руслана майже нікому не розповіла про свій діагноз. Телеведуча вела особисту війну й водночас допомагала Україні, будувала плани на щасливе майбутнє на рідній землі.
Велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі діагностували у Руслани Писанки важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала,
– повідомили у "Сніданку з 1+1".
Наразі невідомо, коли й де відбудеться церемонія прощання з телеведучою. Ймовірно, її тіло привезуть до Києва, щоб поховати зірку вдома.
Що відомо про Руслану Писанку
- Українська акторка та телеведуча народилася 17 листопада 1965 року в Києві.
- Навчалася на режисерському факультеті Київського державного інституту культури. Спеціальність Писанки – "режисер телебачення".
- Руслана була учасницею телепроєкту "Жіночий клуб", а також вела прогноз погоди. Саме це принесло їй популярність.
- У 2006 році була учасницею першого сезону проєкту "Танці з зірками". Саме у цьому сезоні переміг Володимир Зеленський.
Учасники першого сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Влада Ями
- У 2008 році Писанка разом з Зеленським була ведучою реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер".
- У 2017 році ведуча разом з чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею 7 сезону "Зважених і щасливих".
- Згодом стала ведучою шоу "Твій день" на "1+1" та програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна".
- Також була акторкою в Україні, росії, Польщі та Нідерландах.
- З Ігорем Руслана одружилася у 2012 році. Дітей у подружжя не було.