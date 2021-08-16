Голлівудська зірка та колишній бейсболіст були разом чотири роки. Їхній роман був сповнений романтичними сюрпризами, розкішними світськими виходами та яскравими подорожами в райські куточки планети. Схоже, Дженніфер Лопес вирішила викреслити ці спогади не лише з пам'яті, а й зі соціальних мереж.

До теми Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять якнайбільше часу разом перед розлукою

Днями її профіль в інстаграмі "збіднів". Все тому, що співачка видалила абсолютно всі спільні фото та відео з Алексом Родрігесом. На згадку вона не залишила ані кадрів з красивого освідчення на Багамських островах, ані сімейних світлин з доньками екснареченого – Наташею та Еллою.

Ба більше, Дженніфер Лопес наважилась остаточно розірвати зв'язок з колишнім. Вона відписалась від нього в інстаграмі! Серед 1 312 користувачів соцмережі, за якими слідкує зірка, не знайшлось місця Алексу Родрігесу. Тоді як бейсболіст все ще підписаний на екснаречену й береже їхні спільні фото.

Джей Ло відписалась від Алекса Родрігеса / Скриншот з інстаграму співачки

Алекс Родрігес стежить за Джей Ло / Скриншот з інстаграму бейсболіста

Зазначимо, прихильники розцінили цей жест Дженніфер Лопес як подарунок на день народження новому коханому Бену Аффлеку. У неділю, 15 серпня, актор відзначив 49-річчя.

Стосунки Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса після розриву